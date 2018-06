Cine este cel mai bun prieten al lui Mihai Leu din boxul mondial: ”Revederea a fost specială”

Zilele trecute, Mihai a primit o invitaţie surpriză din partea lui Vladimir de a vizita pentru câteva zile oraşul Kiev.

”Am rămas plăcut surprins să primesc un telefon din partea lui Vladimir, care m-a invitat la Kiev. Am dat curs invitaţiei, iar revederea a fost una specială. Am mers acasă la el, am făcut o plimbare cu elicopterul lui, cu şalupa, ne-am adus aminte de clipele frumoase petrecute împreună la Hamburg. L-am invitat să vină în România la o competiţie dedicată copiilor. Rămâne să stabilim de comun acord, în funcţie şi de programul lui, când va putea ajunge în România”, a precizat Mihai Leu în exclusivitate pentru telekomsport.ro.

Vitali l-a sunat pe bunul său prieten din România atunci când a aflat că acesta este bolnav de cancer.

”După ce am fost diagnosticat cu cancer, el a fost unul dintre primii care m-au sunat să mă întrebe cum mă simt. Este un om special pentru mine. Un prieten pe viaţă,, a mai spus Leu

Vitali Kliciko (46 ani) are un record 45-2 la profesionişti.

