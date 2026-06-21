O „dublă” de senzație

Salvarea naționalei lui Julian Nagelsmann a purtat amprenta unui singur om: Deniz Undav. Intrat de pe bancă în minutul 60 în locul lui Jamal Musiala, atacantul lui VfB Stuttgart a întors scorul de unul singur printr-o „dublă” de senzație, golul victoriei fiind înscris în prelungiri (90+4), potrivit Euronews.

Dincolo de cifrele sale uluitoare de la prima reprezentativă (9 goluri în 11 meciuri), povestea de viață a lui Deniz Undav este una desprinsă din scenariile de film. El este primul fotbalist cu rădăcini kurde yazidite care îmbracă tricoul „ManShaft-ului” la un turneu final major.

De la munca în fabrică, la golul de la Cupa Mondială

Născut pe 19 iulie 1996 în micul oraș Varel din Germania, Deniz Undav provine dintr-o familie de kurzi yazidiți din satul Işıklı (provincia Urfa, sud-estul Turciei). Bunicul său a emigrat în Germania fugind de presiunile politice de după lovitura de stat militară din Turcia din 1980, în perioada în care comunitatea yazidită părăsea masiv regiunea.

Drumul lui Undav spre fotbalul de elită nu a fost presărat cu academii sau contracte de marketing. În primii ani ai carierei sale la seniori, în ligile inferioare germane, fotbalul nu-i putea asigura traiul zilnic.

„Ca să mă pot întreține și să merg la antrenamente, am lucrat full-time într-o fabrică. Știu ce înseamnă munca grea și sacrificiul. Acele momente m-au definit ca om și ca fotbalist”, mărturisea atacantul într-un interviu.

Ascensiunea fulminantă și rasismul înfruntat pe teren

Maturizarea sa sportivă s-a produs târziu. A venit abia în Belgia, la Union Saint-Gilloise, unde a devenit golgheterul campionatului și cel mai bun fotbalist al anului în sezonul 2021-2022.

Transferul în Premier League, la Brighton, și ulterior revenirea în Bundesliga la VfB Stuttgart l-au adus direct în atenția selecționerului Julian Nagelsmann. Undav a debutat la națională abia la vârsta de 27 de ani, în martie 2024, fără să fi bifat vreo selecție la echipele de tineret.

Mândria de a-și reprezenta originile i-a adus însă și momente extrem de dificile. În toamna anului 2025, în timpul unui meci de competiție europeană disputat la Istanbul împotriva lui Fenerbahçe, Undav a fost ținta unor atacuri și scandări rasiste violente cu tentă anti-kurdă din partea tribunelor, abuzurile escaladând ulterior și pe rețelele de socializare. Atacantul a rămas însă concentrat pe fotbal, oferind cel mai bun răspuns pe gazon.

Se estimează că există un milion de yazidiți în întreaga lume – originari din Irak, Siria, Turcia și Iran. Cu aproximativ 200.000 de membri, Germania găzduiește cea mai mare comunitate de yazidiți care trăiește în străinătate. Printre aceștia se numără și Nadia Murad, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2018, care a fugit de genocid.

„Dubla” din meciul cu Coasta de Fildeș

Pe stadionul BMO Field din Toronto, în fața a peste 43.000 de spectatori, Germania s-a văzut condusă în minutul 30 prin golul marcat de Franck Kessié. După două goluri anulate de VAR și accidentarea fundașului Schlotterbeck, selecționata germană părea blocată. Introducerea lui Undav a schimbat complet dinamica partidei.

O finală de ziua sa?

Fanii fotbalului din Germania dezbat dacă antrenorul naționalei, Julian Nagelsmann, îl va titulariza pe Undav în următoarele meciuri, după seria sa de goluri.

Pe 19 iulie 2026, Deniz Undav, căsătorit și cu o fiică născută în 2024, își sărbătorește cea de-a 30-a aniversare. În acea zi are loc finala Campionatului Mondial de Fotbal pe stadionul MetLife din East Rutherford, în nordul statului New York.

Campionatul Mondial din 2026, a 23-a ediție, are loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung CM din istorie.



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