Selectată la școală pentru acest sport, în leagănul gimnasticii româneşti, la Oneşti, Mihaela a fost convinsă că va face gimnastică!

„Cum îmi place mie să spun, nu eu am ales halterele, ele m-au ales pe mine. Am fost selectată de la şcoală, aveam 9 ani. Halterele mi-au plăcut din prima, dar abia după un an, pentru că în primul an nu am intrat în sala de haltere. De fapt, nici nu am ştiut că fac haltere”, rememora Mihaela Cambei.

„Eu la început credeam că fac gimnastică, făceam exerciţii generale de forţă, aveam şi mobilitate. Antrenorii ne puneau la pregătire fizică şi atunci alergam cu gimnastele, ne puneau să facem tot felul de chestii şi eu mă simţeam una dintre ele. Abia după un an ne-au băgat în sala de haltere şi mi-a plăcut”, mărturisea Mihaela Cambei.

În prezent, Mihaela se antrenează câte patru ore pe zi, iar când nu este în sală, face exerciții de tehnică în fața oglinzii.

Îi place muzica, are mereu boxa în bagaj și peste 200 de melodii descărcate, iar dintre artiștii români, îl admiră pe Puya.

Legitimată la CSM Onesti, elevă a antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competiţiile nationale in 2014. A fost selecţionată la lotul de juniori al Romaniei, unde s-a pregatit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculita

În 2016, la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 15 ani (U15) din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 kg, la total, cu 137 kg.

În 2017, la Campionatele Europene de haltere rezervate sportivilor cu vârste de până în 17 ani (U17) de la Prishtina (Kosovo), în limitele categoriei 48 kg, a cucerit medalia de aur la total, cu 158 kg.

Tot in 2017, la Campionatele Mondiale de cadeţi de la Bangkok (Thailanda), s-a clasat pe locul 5 la total, în limitele categoriei 44 kg, cu 139 kg (locul 7 la smuls, cu 60 kg si locul 5 la aruncat, cu 79 kg, la 7 kg de medalia de bronz).

În 2018, la Europenele U17 din Italia, in limitele categoriei 48 kg, a cucerit titlul continental la total, cu 155 kg, dupa ce a urcat pe prima treapta a podiumului atat la smuls, cu 67 kg, cat si la aruncat, cu 88 kg.

La JOT Buenos Aires 2018 a concurat in limitele categoriei 48 kg.

La Campionatele Mondiale de haltere, care au avut loc în decembrie 2022 la Bogota, prima competiție care a punctat pentru calificarea la JO Paris 2024, Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în limitele categoriei olimpice 49 kg, după ce a reușit să ”smulgă” 90 kg.

La stilul aruncat, românca a avut o singură încercare reușită, la 104 kg, după care a ratat încercările de la 107 kg, respectiv 108 kg.

În clasamentul de la total, s-a clasat pe locul 4, după ce a terminat a 8-a la aruncat.

Acum, la prima participare la Jocurile Olimpice, Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la haltere, cu un total de 205 kilograme.

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

