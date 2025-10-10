Cine va regiza filmul despre viața Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci, legendara gimnastă română, va fi subiectul unui documentar de anvergură, conform Prosport.ro. Filmul va prezenta cariera sa extraordinară, inclusiv momentul istoric de la Jocurile Olimpice din Montreal din 1976.

Producția, coordonată de Cosmin Hodor și regizată de Tudor Giurgiu, promite să fie cel mai costisitor documentar realizat vreodată în România. Bugetul estimat se apropie de un milion de euro, depășind cu 30% costurile anterioare ale documentarului despre Ilie Năstase.

Când ar urma să fie lansat filmul despre viața Nadiei Comăneci în cinematografe

Documentarul este programat să fie lansat în toamna anului 2026, marcând 50 de ani de la performanța Nadiei la Montreal. Filmările au început deja în 2024 și vor continua atât în România, cât și în Statele Unite. Producătorii speră ca acest film să inspire noua generație de sportivi. Primele imagini din documentarul despre Nadia Comăneci au apărut deja, în primăvara acestui an.

„Va fi ceva inspirațional pentru tinerii sportivi din România și nu numai. Poți să pleci de la Onești și să ajungi primul în lume”, a declarat Cosmin Hodor, expert în marketing sportiv, pentru Fanatik.

Personalitățile de renume mondial care vor juca în filmul despre viața Zeiței de la Montreal

Printre personalitățile care vor apărea în film se numără Arnold Schwarzenegger și Simone Biles.

„Tudor Giurgiu și echipa de filmare va merge la finalul lui octombrie în America, unde vom face iarăși o serie de interviuri și filmări, printre alții chiar cu Schwarzenegger și Simone Biles”, a mai spus Hodor, pentru sursa citată.

Hodor a explicat și structura costurilor: „Un minut ajunge la zeci de mii de dolari. Imaginile reprezintă undeva la 50% din costurile de producție”. Acest lucru subliniază amploarea și ambiția proiectului.

Cine este Tudor Giurgiu, regizorul care se va ocupa de „Povestea fetei din Onești”

Tudor Giurgiu este un regizor și producător român de film, născut în 1972 în Cluj-Napoca. A absolvit Academia de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din București în 1995. Este cunoscut mai ales ca fondator și președinte al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), cel mai important festival de film din România, care se desfășoară anual la Cluj-Napoca din 2001.

Giurgiu a fost și președinte-director general al Televiziunii Române (TVR) între 2005 și 2007. De-a lungul carierei sale, a regizat și produs mai multe filme apreciate, printre care „Legături bolnăvicioase” (2006), „Despre oameni și melci” (2012), „De ce eu?” (2015), „Libertate” (2023) și „Nasty” (2024).

Pe lângă activitatea în domeniul cinematografiei, Tudor Giurgiu este o figură importantă a culturii românești, promotor al filmului românesc și animator al vieții culturale prin organizarea TIFF și alte proiecte culturale. Regizorul a anunțat încă de anul trecut că vrea să facă un film despre Nadia Comăneci și spune că sportiva era foarte încântată.

