Cea mai mare realizare a carierei Ralucăi Strămăturaru este locul 7 obținut la Jocurile Olimpice de la PyeongChang 2018, în proba de simplu, cel mai bun rezultat al României la o ediție de iarnă a JO după 1994 (Lillehammer, Ioan Apostol şi Liviu Cepoi ocupau locul 6 la sanie – 2). Datorită rezultatului, Raluca a fost desemnată portdrapel la ceremonia de închidere.

După PyeongChang 2018, Raluca Strămăturaru era soldat la vânători de munte. Acum a avansat și în cariera militară, fiind sergent-major la CSA Steaua.

Sania s-a dezvoltat ca sport în Elveția și are rădăcinile încă din secolul al XVI-lea. Primele sănii au fost construite însă 300 de ani mai târziu de patronii unui hotel elvețian care au vrut să-și impresioneze turiștii cu senzațiile tari oferite de alunecarea cu sania.

Întrecerile de sanie și-au făcut debutul olimpic la JO de la Innsbruck, în 1964, atât la feminin, cât și la masculin.

România nu a lipsit niciodată de la întrecerile olimpice de sanie din 1980, de la JO găzduite de Lake Placid. Cea mai bună clasare românească a fost locul 4, la sanie – 2, ocupat de Ioan Apostol și Liviu Cepoi, în 1992, la JO de la Albertville (Franța).

Raluca Strămăturaru, portdrapel la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: „Este ceva wow”

Raluca a fost aleasă să poarte steagul la festivitatea de deschidere de la Jocurile Olimpice 2026 din Italia. Strămăturaru a fost portdrapel și la Cortina, la fel ca în 2022.

„De când am aflat sunt piele de găină! E un lucru extraordinar! Cine face sport de performanță știe ce încărcătură are să fii portdrapelul națiunii la o deschidere de Jocuri Olimpice. Este ceva wow. Sunt onorată și nu pot decât să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și au fost alături de mine pe tot parcursul carierei”, a declarat Raluca, într-un interviu pentru Eurosport,

Raluca Strămăturaru juca fotbal, dar a ajuns la sanie – „Sincer, nu am înțeles sportul la care făcea selecție, dar am mers să scăpăm de școală”

Raluca a povestit că a fost selecționată la sanie „când eram la școală, pe teren la școală, jucam fotbal, bineînțeles. A venit primul meu antrenor… Sincer, nu am înțeles exact sportul la care făcea selecție, știam doar că e profesor de sport. Ne-a întrebat dacă vrem să mergem să încercăm, am zis că da, orice doar să scăpăm de școală!”.

După prima manșă cu sania am zis că nu e de mine și nu îmi place. Antrenorul cred că a văzut ceva în mine și a zis să merg mai departe. S-a dus să vorbească cu părinții mei și ei au insistat… – Raluca, pentru Eurosport.

„A ajuns să îmi placă sania când am început să câștig concursuri. A venit prima medalie, a doua medalie și am realizat că e de mine. Cu siguranță, prima medalie a fost clicul în începutul carierei”, a rememorat Raluca.

Săniorii, fără pârtie

Problema infrastructurii este în continuare una delicată. Singura pârtie pentru aceste discipline, cea de lemn, de la Sinaia, este impracticabilă, iar construcția uneia noi este un vis SF.

Costurile de construcție pentru o pistă se cifrează la peste 30 de milioane de euro. Foarte mult, deoarece înțelegem bine că acești bani nu pot fi recuperați. Competițiile nu aduc astfel de rețete financiare, iar la noi nu există nici cultura din vestul Europei, unde chiar și amatorii plătesc 100 de euro pentru o coborâre asistată. Așa că mergem prin Austria la Naționale – Raluca, pentru CSA Steaua

„Eu am avut la început pârtia de la Sinaia. Dacă stăm să ne gândim că pornim cu un handicap, am pierdut din start. Am încercat pe cât se poate să facem ce a ținut de noi”, spune ea.

„OK, nu avem o pârtie, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne concentrăm și să obținem mai multă experiență, chiar dacă nu avem numărul de manșe pe care le au ceilalți. Facem tot ce depinde de noi pentru ca, la sfârșitul zilei, cei care au prea multe să fie puțin supărați că noi, cu prea puține, putem să fim la nivelul lor”, insistă veterana.

Faptul că nu avem o pârtie acasă face să fie totul un pic mai dificil. Este ușor să găsești copii care să facă sport, dar este greu să găsești care să facă sanie cât timp tu nu ai unde să îi dai cu sania.

„În sportul de performanță nu mai vorbim de motivație, e vorba clar de disciplină. Dacă pentru ceilalți trezitul de dimineață sau culcatul devreme este un chin, la mine deja face parte din rutina mea. Mai greu este să mă gândesc ce voi face când nu am să mai fac asta”, a glumit.

Raluca va fi prezentă la a cincea ediție a Jocurilor Olimpice. Ce speră acum: „Important este ca noi să ne facem manșele noastre, să fim OK din punct de vedere fizic și mental. Să ne bucurăm de tot ce e acolo. Cu siguranță, dacă acest lucru se va întâmpla, rezultatul va fi unul bun”.

Raluca este pregătită acum de Teodor Radu, încadrat, de asemenea, la clubul militar.

Doctor în sanie

Absolventă de științe economice la Universitatea Hyperion din București, absolventă de master aplicat în sport la Universitatea Transilvania din Brașov, Raluca Strămăturaru își dorește, la un moment dat, să acceadă un program de pregătire doctorală și să îmbine acolo cunoștințele dobândite la Școala Națională de Antrenori, instituție pe care a absolvit-o, de asemenea, pe specializarea sanie.

Sania se aseamănă cu motocicleta. Trebuie să privești mereu în față, la punctul unde trebuie să ajungi. Dacă ai privit în jos, ai căzut. Mă ajută și pentru antrenamente, pentru coordonare, mersul pe două roți, dar îmi și salvează mult timp, deoarece este un trafic infernal – Raluca, pentru CSA Steaua.

Raluca Strămăturaru, slalom prin bucătărie

Cea poreclită de prieteni „Moxa” mai are o soră mai mare, Violeta, de la care are nepoți. Violeta a făcut parte din lotul României la Jocurile Olimpice 2010 de la Vancouver, dar nu a mai putut concura din cauza unui accident. La un antrenament, Violeta a pierdut controlul saniei și s-a izbit violent de marginea pârtiei. Atunci, familia a trecut prin momente cumplite.

Din când în când, ajunge însă în bucătărie, unde îi place să gătească deserturi și grătare, în special. La ciorbe, are încă nevoie de asistență de la mama ei, specialistă în gastronomie.

Raluca Strămăturaru concurează din 2001, iar din 2003 face parte din lotul României.

Raluca are ca hobby plimbările montane cu bicicleta.

Raluca Strămăturaru a obținut calificarea alături de altă stelistă, Mihaela Carmen Manolescu. La Cupa Națiunilor de la Winterberg stelistele au terminat pe 2, după reprezentantele Italiei. Pentru Carmen, Milano – Cortina dAmpezzo 2026 va fi prima participare la Jocurile Olimpice de iarnă.

Fetele vor reprezenta România atât în proba de dublu feminin, cât și în cea de ștafetă.

Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu și antrenorul Teodor Eugen Radu

