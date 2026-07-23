FCSB s-a calificat în preliminariile Conference League după ce a trecut de FC Botoșani și de Dinamo București în cele două baraje pe care le-a disputat la finalul sezonului trecut din Liga 1, competiție pe care echipa patronată de Gigi Becali a încheiat-o în play-out.

Meciul dintre FCSB și Auda, care se joacă pe stadionul Ghencea din București, are loc joi, 23 iulie 2026, de la ora 20.45, și este transmis în direct de PRO TV și VOYO.

FCSB – Auda se vede pe PRO TV

Înainte de a da piept cu FCSB, Auda i-a învins în Cupa Letoniei pe cei de la Liepaja, scor 1-0.

„Nu ştiu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu ştiu nimic despre celelalte echipe, dar ştiu şi mă interesează doar despre echipa noastră. Ştiu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a spus Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Auda de pe Arena Națională din București.

Dacă va trece de Auda, FCSB o va întâlni în turul următor din Conference League pe câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania).

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