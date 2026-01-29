În anul 2026, formația patronată de Gigi Becali a jucat patru meciuri, dintre care trei oficiale și unul amical, fără a reuși să câștige vreo partidă. Iar golaverajul este unul dureros: doar 3 goluri marcate și 11 primite! Asta după ce FCSB a fost învinsă de Beșiktaș (1-2, meci amical), FC Argeș (0-1, în campionat), Dinamo Zagreb (1-4, în Europa League) și CFR Cluj (1-4, în campionat).

FCSB – Fenerbahce se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul FCSB – Fenerbahce se joacă pe 29 ianuarie 2026, de la ora 22.00, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport 1, cât și pe Prima Sport 1.

În acest sezon, în grupa de Europa League, FCSB a jucat până acum șapte meciuri: cu Go Ahead Eagles (victorie cu 1-0 în deplasare), cu Bologna (înfrângere acasă cu scorul de 2-1), cu Basel (înfrângere în deplasare cu scorul de 3-1), cu Young Boys (înfrângere acasă cu scorul de 2-0), cu Steaua Roșie (înfrângere în deplasare cu 1-0), cu Feyenoord (victorie cu 4-3 acasă) și cu Dinamo Zagreb (înfrângere în deplasare cu scorul de 4-1).

Echipa bucureșteană are doar șase puncte în Europa League

Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a adunat șase puncte și se află pe locul 29, cu un golaveraj negativ: 8 goluri marcate și 15 goluri primite.

Partida FCSB – Fenerbahce se joacă pe 29 ianuarie 2026, de la ora 22.00, și e transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Viva.ro
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
GSP.RO
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
GSP.RO
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

București, printre cele mai sigure capitale din Europa: „Seamănă mai mult cu un sat elvețian decât cu o metropolă europeană”
Știri România 08:09
București, printre cele mai sigure capitale din Europa: „Seamănă mai mult cu un sat elvețian decât cu o metropolă europeană”
Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026. Report de peste 9,74 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026. Report de peste 9,74 milioane de euro la Joker, categoria I
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
La 13 ani de la despărțirea de Gabi Torje, Iulia Pârlea a spus adevărul. Ce s-a întâmplat
Fanatik.ro
La 13 ani de la despărțirea de Gabi Torje, Iulia Pârlea a spus adevărul. Ce s-a întâmplat
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Elle.ro
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 08:45
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras”
Exclusiv
Stiri Mondene 28 ian.
Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
ObservatorNews.ro
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit sub ochii mamei lor după ce au căzut într-un lac în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit sub ochii mamei lor după ce au căzut într-un lac în... Vezi mai mult

Politic

Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Politică 28 ian.
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Becali, surpriză neașteptată pentru Robert Niță! L-a lăsat fără cuvinte pe rapidist a doua zi după Dinamo – Foresta 4-5. Foto
Fanatik.ro
Gigi Becali, surpriză neașteptată pentru Robert Niță! L-a lăsat fără cuvinte pe rapidist a doua zi după Dinamo – Foresta 4-5. Foto
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani