În anul 2026, formația patronată de Gigi Becali a jucat patru meciuri, dintre care trei oficiale și unul amical, fără a reuși să câștige vreo partidă. Iar golaverajul este unul dureros: doar 3 goluri marcate și 11 primite! Asta după ce FCSB a fost învinsă de Beșiktaș (1-2, meci amical), FC Argeș (0-1, în campionat), Dinamo Zagreb (1-4, în Europa League) și CFR Cluj (1-4, în campionat).

FCSB – Fenerbahce se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul FCSB – Fenerbahce se joacă pe 29 ianuarie 2026, de la ora 22.00, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport 1, cât și pe Prima Sport 1.

În acest sezon, în grupa de Europa League, FCSB a jucat până acum șapte meciuri: cu Go Ahead Eagles (victorie cu 1-0 în deplasare), cu Bologna (înfrângere acasă cu scorul de 2-1), cu Basel (înfrângere în deplasare cu scorul de 3-1), cu Young Boys (înfrângere acasă cu scorul de 2-0), cu Steaua Roșie (înfrângere în deplasare cu 1-0), cu Feyenoord (victorie cu 4-3 acasă) și cu Dinamo Zagreb (înfrângere în deplasare cu scorul de 4-1).

Echipa bucureșteană are doar șase puncte în Europa League

Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a adunat șase puncte și se află pe locul 29, cu un golaveraj negativ: 8 goluri marcate și 15 goluri primite.

