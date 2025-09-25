Partida dintre Go Ahead Eagles, echipă din Deventer (Țările de Jos), și FCSB are loc pe 25 septembrie 2025, de la ora 19.45, și va fi transmisă de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Go Ahead Eagles – FCSB se vede la TV în România pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport, cât și pe Prima Sport.

Dacă până acum meciurile jucate de FCSB în preliminariile competițiilor europene s-au văzut pe VOYO, PRO TV, PRO Arena sau Antena 1, de acum înainte toate partidele pe care le va juca echipa patronată de Gigi Becali în Europa în acest sezon vor fi transmise doar de Prima Sport și Digi Sport.

Ce meciuri mai are de disputat echipa patronată de Gigi Becali în Europa League

După partida cu Go Ahead Eagles, care se joacă pe 25 septembrie 2025, de la ora 19.45, și este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, FCSB va mai avea de disputat încă șapte meciuri în grupele Europa League, după cum urmează:

2 octombrie 2025: FCSB – Young Boys, ora 19.45

23 octombrie 2025: FCSB – Bologna, ora 19.45

6 noiembrie 2025: Basel – FCSB, ora 19.45

27 noiembrie 2025: Steaua Roșie – FCSB, ora 22.00

11 decembrie 2025: FCSB – Feyenoord, ora 22.00

22 ianuarie 2026: Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22.00

29 ianuarie 2026: FCSB – Fenerbahce, ora 22.00

