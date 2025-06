În cea de-a doua etapă, fotbaliștii conduși de pe margine de Ion Marin joacă împotriva Spaniei, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, un meci care ar putea fi decisiv pentru calificarea mai departe.

Meciul România U19 – Spania U19 începe la ora 21.00, pe 16 iunie 2025, și va fi transmis în direct pe PRO Arena și pe VOYO.

În prima etapă din Grupa A, Spania a învins cu scorul de 1-0 pe Danemarca la EURO U19 2025.

„Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem. Am jucat anul trecut în toamnă aici la București, am jucat cu ei în Spania. Cum să spun? Spania a câștigat de 9 ori Campionatul European. Este o echipă, dar copiii aceștia au dovedit că și ei sunt o echipă. Vom aborda jocul așa cum le abordăm pe toate, adică să câștigăm”, a spus Ion Marin după ce România U19 a învins Muntenegru U19.

Calificată automat în turneul final din postura de țară organizatoare, naționala U19 a României face parte din Grupa A, alături de Spania, Danemarca și Muntenegru. Toate meciurile naționalei noastre vor fi difuzate în direct la PRO Arena, în timp ce celelalte partide vor putea fi urmărite pe platforma VOYO.

„După succesul de la EURO 2024, suntem fericiți să aducem publicului, pe lângă UEFA European Under-21 Championship, și UEFA European Under-19 Championship 2025, care se joacă în România. Sperăm ca ai noștri să facă aceeași figură frumoasă pe care au făcut-o colegii lor mai mari în Germania”, a spus Robert Zamfirescu, General Producer – Sports PRO TV.