Milan l-a transferat pe Tătărușanu de la Lyon cu 500.000 de euro. Salariul anual pe care-l va încasa este similar celui pe care îl avea la Lyon: 1.200.000 de euro net.

”Fac parte dintr-un lot foarte puternic și vreau să terminăm mai sus decât sezonul trecut. Cred că pot aduce echilibru în echipă, pentru că este foarte tânără în acest moment”, a declarat portarul titular al echipei naționale a României la prezentarea oficială.

”Tătă” a vorbit și despre antrenorul Stefano Pioli, cu care a mai colaborat timp de aproape două luni, în perioada petrecută la Fiorentina: ”Am discutat cu antrenorul, mi-a urat bun venit la club, mi-a spus că este fericit să lucreze din nou cu mine și că este nerăbdător să mă alătur echipei la antrenamente”.

Vă salut pe toți, sunt mândru să fiu aici, abia aștept să vă văd la stadion. Forza Milan! Ciprian Tătărușanu:

“Proud to be here. I can bring balance to a young squad” Ciprian Tătăruşanus first Rossonero interview ?



“Orgoglioso di essere qui. Porto equilibrio in una squadra giovane”. Le prime parole del nuovo portiere ?️ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/OWHs5J80wp — AC Milan (@acmilan) September 12, 2020

Tătărușanu, despre:

Despre Gianluigi Donnarumma, portarul titular : ”La început nimeni nu știa cine este, dar a demonstrat imediat că este în stare să joace pentru un club precum AC Milan. Acum are mai multă experiență și este mai puternic. Sper să mă înțeleg bine cu el”;

: ”Este mai bine să fii în aceeași echipă cu fotbaliști care șutează foarte bine, în acest fel lucrurile sunt mai ușoare în timpul meciurilor”; Despre echipa națională: ”Echipa națională este foarte importantă pentru toți. Am început pregătirile pentru Cupa Mondială, am făcut două meciuri foarte bune și sper să continuăm așa”.

Recomandări Robert Negoiță are datorii de 60,79 milioane de euro, 17.000 mp locuri de parcare, 9 hectare de teren, toate cu un salariu de primar de 2.800 de euro pe lună

Portarul naţionalei României nu este la prima sa experienţă în Serie A. El a mai apărat poarta echipei Fiorentina, în perioada 2014-2017.

”Tătă”, care a jucat în Serie A la Fiorentina, din 2014 până în 2017 (81 de meciuri), a ajuns la Lyon în iulie 2019, dar a fost mai mult rezervă, bifând doar 6 partide la echipa din Ligue 1.

Tătărușanu e al patrulea român care îmbracă tricoul lui AC Milan, după Florin Răducioiu (1993-1994, 7 meciuri/ 2 goluri, a cucerit titlul și Liga Campionilor), Cosmin Contra (2001-2002, 29 de meciuri, 3 goluri) și Cristian Daminuță (2010-2015).

AC Milan, echipă antrenată de Stefano Pioli, este unul dintre cele mai de succes cluburi din istoria fotbalului. Are în palmares, printre altele, 18 titluri de campioană în Italia și 7 Ligi ale Campionilor. Milan a terminat sezonul trecut pe locul 6 în Serie A și joacă în preliminariile Europa League.



