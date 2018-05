Clujenii sunt dispuși să facă orice pentru titlu! Inclusiv să intre pe teren cu mașina de raliuri! Cel puțin asta susțin piloții Adi Iliescu și Rareș Badea, cei care concurează la Telekom Transilvania Rally powered by Ford având sigla CFR-ul pe mașină.

“Am fi în stare să facem orice doar ca să iasa CFR campioană! Dacă trebuie să intrăm pe teren cu mașina, o vom face. Am fi șoferii personali pentru orice jucător din echipă, numai să câștige titlul”- Adi Iliescu, pilot raliu

Fani ai echipei din Gruia, cei doi piloți s-au gândit la cea mai bună soluție pentru a-l potoli pe antrenorul Dan Petrescu, ale cărui ieșiri nervoase l-au ținut departe de gazon.

“În mașina s-ar calma cu siguranță! Nu are încotro, în dreapta n-ar avea altă soluție decât să-l împingi” – Rareș Badea, pilot raliu.

Cei doi concurenți de la Telekom Transilvania Rally powered by Ford au mărturisit că l-ar lua pe George Țucudean la o cursă, cunoscându-i pasiunea pentru motoare.

“N-o să uit când a apărut cu R8 recent lansat…Îl așteptăm oricând să se dea cu mașina cu noi”- Adi Iliescu, pilot raliu.

Campionii de la raliu s-au întrecut la un concurs de gătit jurizat de chef Foa

Concurenții de la Telekom Sport Transilvania Rally 2018 powered by Ford, a doua etapă a campionatului național de raliuri, și-au făcut încălzirea pentru cursele din acest week-end într-un mod cu totul și cu totul inedit.

Astfel, piloții în frunte cu campionii Bogdan Marișca, Simone Tempestini și Titi Aur s-au întrecut, înainte să o facă și pe străzile din Cluj, într-un concurs de gătit. Iar misiunea nu a fost deloc ușoară, având în vedere că Chef Foa a fost cel are a decis câștigătorul, iar primarul orașului, Emil Boc, i-a supravegheat cu atenție.

Totuși, celebrul Chef le-a și dat o mână de ajutor piloților, care au fost împărțiți în cinci echipe și puși să gătească pe o scenă amplasată lângă Cluj Arena. După 20 de minute, timp în care sportivii au avut de gătit diverse salate, la care au adăugat ingredientul de bază, carnea de rață, Chef Foa i-a desemnat pe cei mai buni bucătari dintre piloți: Simone Tempestini și cei doi coechipieri ai săi din proba de gătit.

”Băieții au fost senzație, creativi, m-au surprins, toți au avut aceleași ingrediente, dar rezultatele lor au fost extrem de diferite. Au avut ingrediente de sezon, ierburi proaspete, plus niște rață. Le-aș da toate stelele Michelin pentru cum au gătit. I-aș lua pe toți la mine la restaurant, cum să nu? Cum să n-ai valet parking cu asemenea șoferi?”, a spus, mai în glumă, mai în serios celebrul bucătar Foa.

Emil Boc:” Îi admir că au avut curaj să gătească”

Piloții și-au demonstrat calitățile în domeniul gastronomic sub privirile edilului orașului Cluj-Napoca, Emil Boc. Acesta le-a dat note de trecere tututor sportivilor care s-au chinuii să gătească și a recunoscut faptul că deși nu este un împătimit al vitezei și al mașinilor cu mulți cai putere, va fi conectat la cele două zile de concurs.

”Îi admir pe piloți pentru că au asemenea talent. Îi felicit că sunt oameni deschiși, că se simt bine oriunde și că au capacitatea să-i facă pe oameni fericiți, că interacționează cu ei și că au curaj să gătească. Nu în fiecare zi ai șansa să vezi un asemenea eveniment, cu asemena expunere și vizibilitate. Polul sportului este e cale să se mute la Cluj, iar Transilvania Rally ridică standarele. Sunt aici să mă distrez, pentru că nu sunt un împătimit al mașinilor, dar mă bucur să fiu alături de oamenii pe care i-am regăsit la televizor sau la marile competiții europene și mondiale ” , a spus Emil Boc, primarul Clujului.

Record de participanți

Telekom Sport Transilvania Rally 2018 powered by Ford, a doua etapă din Campionatul Național de Raliuri Dunlop, adună la start un număr impresionant de echipaje: 105, cu 22 mai multe decât ediția precedentă. Cele 105 echipaje sunt repartizate astfel: 68 în Campionatul Național de Raliuri Dunlop, 5 în Campionatul Național de Raliuri Istorice Dunlop și 26 în Campionatul Național de Rally 2 Dunlop. Evenimentul de la Cluj contează și pentru prima etapă din Tour European Rally 2018. Șase dintre echipajele înscrise vor puncta exclusiv pentru această competiție. În plus, pentru al doilea an consecutiv, la startul Telekom Sport Transilvania Rally 2018 powered by Ford se regăsește și campionul european și dublul campion al Italiei, Giandomenico Basso.