În ianuarie 2019, COSR se autosesiza în cazul terorii instituite de antrenorul Florin Bercean la lotul de judo, după dezvăluirile Cătălinei Rob Ditan, iar cazul ajungea pe masa Comisiei de Etică.

Dosarul s-a clasat după aproximativ doi ani şi jumătate cu şase voturi „pentru” şi o abţinere. Alina Dumitru, care a obţinut titlul olimpic la Beijing 2008, sub bagheta lui Bercean, s-a abţinut. Soluția urmează să fie validată de Comitetul Executiv.

Nu am detectat elemente care să ne ducă la sancționarea celor trei antrenori. Am așteptat lucruri relevante și convingătoare din partea fetelor, dar am considerat că nu există suficiente elemente în sprijinul celor afirmate de ele în public. Am vrut să știm dacă s-au făcut demersuri și către federație, dacă părinții au reclamat ceva în timp, dar nu am primit detalii despre așa ceva.

Şeful Comisiei de Etică, Cristinel Romanescu, președinte al Federației Române de Tenis de Masă: