Copil de mingi aruncat peste reclame de un fotbalist de la Șahtior. Gest șocant în Liga Campionilor | VIDEO

Fostul atacant de la Newcastle s-a năpustit asupra unui copil de mingi, nervos că puștiul întârzia returnarea balonului, și l-a impins peste reclame! S-a iscat un meleu între jucătorii celor două echipe, iar Ferreyra a primit doar cu cartonaș galben din partea arbitrului spaniol Alberto Undiano Mallenco.

Șahtior a fost eliminată de AS Roma, după 2-1 în tur și 0-1 în retur.

Facundo Ferreyra pushes ball boy over the board as he grabs ball…

Did they ball boy flop though ?? pic.twitter.com/eAb9EivHYG