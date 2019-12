De Ciprian Iana,

Concret, Cristi Borcea a amintit de un episod petrecut pe 4 mai 2008, la un meci între Dinamo și FCSB. Roș-albii au câștigat atunci cu 2-1 și au încurcat calculele echipei lui Gigi Becali la titlu.

Într-un final, Gigi Becali a recurs la valiza cu bani, pentru a-i premia pe cei de la Universitatea Cluj, dacă obțineau un rezultat pozitiv cu CFR Cluj, contracandidata la titlu din acel moment a FCSB.

”Eu nu am făcut blaturi, dar am făcut tot timpul tot posibilul să câştige Dinamo. Luam toate măsurile pentru a câştiga un meci. Mai mult de atât, naşul meu, Gigi Becali, s-a dus la puşcărie din cauza mea, pentru că nu am putut să fac un meci nul cu el, meci care pe Dinamo nu o afecta absolut deloc”, a dezvăluit, la Realitatea Sportivă, Cristi Borcea.

Fostul conducător de la Dinamo a adăugat: ”Cred că asta spune tot, nu? Eu am fost corect şi i-am spus lui Gigi Becali înaintea meciului că este exclus să facem meci nul. Apoi s-a dus la Cluj şi a ajuns la puşcărie”.

Procurorii de Direcția Națională Anticorupție l-au acuzat pe Gigi Becali în așa numitul ”Dosar valiza” că a vrut să ofere 1,7 milioane de euro jucătorilor de la Universitatea Cluj.

În final, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis pe 4 iunie 2013 ca Gigi Becali să fie condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru dare de mită.

