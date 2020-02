De Eduard Apostol,

Cristi Manea, 22 de ani, a revenit în echipa lui Dan Petrescu cu ocazia meciului cu Sevilla (1-1) și-a livrat centrarea decisivă care l-a silit pe Kounde să facă henț, iar Deac a profitat și-a înscris de la 11 metri. Fundașul stânga va reveni pe postul la care s-a afirmat în echipa „feroviară” după doar 4 prezențe în tot sezonul de toamnă la FCSB.

“Petrescu ne-a încurajat”

Apărătorul era descumpănit după meci, pentru că echipa din Gruia chiar putea învinge un colos, Sevilla, 5 trofee Europa League, record în competiție, dar care a arătat patetic joi seară.

”Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm la Cluj, chiar meritam să încheiem meciul cu 1-0. Sevilla are o echipă puternică, are experiență, dar mă așteptam să fie mult mai bună. Noi chiar ne-am ridicat la nivelul ei. Mergem în Spania să ne calificăm. Dan Petrescu ne-a încurajat, chiar dacă am luat gol, ne-a zis că am jucat bine. E firesc să fie frustrare la noi, pentru că adversarul a dat gol din nimic, a avut mare noroc. Să luăm ceea ce am greșit în tur, ca să nu mai repetăm în retur. Nu se poate spune că ne-am văzut cu sacii în căruță, dacă o făceam așa, luam 5”, a mărturisit Cristi.

