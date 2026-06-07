Conduse excelent în atac de Elizabeth Omoregie, care a avut o seară de excepție cu 7 goluri marcate, „tigroaicele” au dictat ritmul încă din prima repriză, intrând la vestiare cu un avantaj de două goluri (15-13). Prima parte a meciului a fost marcată și de paradele fantastice ale portăriței Gabi Moreschi, care a oferit un adevărat recital în poartă, blocând inclusiv aruncări de la 7 metri înainte de a avea nevoie de îngrijiri medicale în repriza secundă.

Partea a doua a meciului a consfințit detașarea definitivă a bucureștencelor, în ciuda momentelor tensionate, precum cartonașul roșu primit de Jaukovic în minutul 47.

Înlocuirea inspirată a lui Moreschi cu Evelina Eriksson a închis complet poarta echipei din România în ultimele zece minute, permițând pivotului Crina Pintea și interului Maslova să mărească constant ecartul. CSM București s-a desprins decisiv pe final, Maslova închizând tabela la scorul de 32-26 cu o aruncare direct în vinclu în minutul 58, aducând astfel medaliile de bronz în România.

CSM București a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă categoric sâmbătă, la Budapesta, de Metz Handball cu scorul de 32-27 (17-13) în semifinalele Turneului Final Four.

Finala senioarelor, Gyor-Metz, se va juca de la ora 19:00.

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