În acest moment este prezentată echipa CSM în uralele celor peste 2.000 de români prezenți în sală. Spectacolul cu lasere și fum întregește atmosfera de mare meci.

15:10 - Acum 47 minute CSM București joacă azi pentru un loc în finală

Peste 20.000 de fani sunt așteptați în tribune pentru a susține cele patru echipe care se luptă pentru cel mai important trofeu european: CSM București, Metz, Brest și Gyor, potrivit GSP.ro. CSM București revine în elită după o pauză de opt ani, din 2018, iar așteptările sunt mari.

În 2016, „tigroaicele” au cucerit trofeul Ligii Campionilor, iar antrenoarea Bojana Popovic este hotărâtă să repete performanța.

„Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci. Știm totul despre Metz. E un singur meci, o zi în care totul trebuie să fie la un nivel bun. După meci, vom vedea cum ne-am descurcat”, a declarat Popovic.

Metz are experiență în Final Four, cu patru calificări până acum, dar fără a reuși să își adjudece trofeul.

CSM București a încheiat în acest an pe locul doi în grupa B, cu un bilanț de 10 victorii și patru înfrângeri, având un golaveraj de 452-402. Pe primul loc s-a clasat Brest. În sferturile de finală, „tigroaicele” au trecut de Team Esbjerg, cu o victorie răsunătoare de 37-27 în retur, pe teren propriu, după ce pierduse la limită în tur, 25-26.

De cealaltă parte, Metz a terminat tot pe locul secund, după Gyor, iar în sferturi a eliminat Ferencvaros, remizând 31-31 în deplasare și câștigând acasă cu 31-28.

Cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor la handbal feminin, între Brest și Gyor, este programată de la ora 19.00. Marea finală a competiției se va disputa duminică, tot la MVM Dome, de la ora 19.00.

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