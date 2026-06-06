Peste 2.000 de români sunt în sală. Atmosferă de mare meci
În acest moment este prezentată echipa CSM în uralele celor peste 2.000 de români prezenți în sală. Spectacolul cu lasere și fum întregește atmosfera de mare meci.
CSM București joacă azi pentru un loc în finală
Peste 20.000 de fani sunt așteptați în tribune pentru a susține cele patru echipe care se luptă pentru cel mai important trofeu european: CSM București, Metz, Brest și Gyor, potrivit GSP.ro. CSM București revine în elită după o pauză de opt ani, din 2018, iar așteptările sunt mari.
În 2016, „tigroaicele” au cucerit trofeul Ligii Campionilor, iar antrenoarea Bojana Popovic este hotărâtă să repete performanța.
„Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci. Știm totul despre Metz. E un singur meci, o zi în care totul trebuie să fie la un nivel bun. După meci, vom vedea cum ne-am descurcat”, a declarat Popovic.
Metz are experiență în Final Four, cu patru calificări până acum, dar fără a reuși să își adjudece trofeul.
CSM București a încheiat în acest an pe locul doi în grupa B, cu un bilanț de 10 victorii și patru înfrângeri, având un golaveraj de 452-402. Pe primul loc s-a clasat Brest. În sferturile de finală, „tigroaicele” au trecut de Team Esbjerg, cu o victorie răsunătoare de 37-27 în retur, pe teren propriu, după ce pierduse la limită în tur, 25-26.
De cealaltă parte, Metz a terminat tot pe locul secund, după Gyor, iar în sferturi a eliminat Ferencvaros, remizând 31-31 în deplasare și câștigând acasă cu 31-28.
Cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor la handbal feminin, între Brest și Gyor, este programată de la ora 19.00. Marea finală a competiției se va disputa duminică, tot la MVM Dome, de la ora 19.00.
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