CSM București, în Final Four 2018. Campioana României la handbal feminin s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor.

CSMB a pierdut categoric, scor 27-20, manşa retur cu Metz, din sferturile de finală, dar a mers mai departe graţie succesului din tur: 34-21. Cristina Neagu, marcatoare a șapte goluri în acest meci, a declarat că se aștepta la un meci dificil, iar acum așteaptă o analiză din partea antrenorului Per Johansson, pentru că sunt multe lucruri de pus la punct.

“Nu ne așteptam să fie un meci ușor. Ele și-au dorit să întoarcă scorul. Am început prost meciul, asta e, și am intrat cu un handicap de 5 goluri la pauză. Am vorbit să rămânem concentrate și să menținem un scor cât mai strâns.

Eu nu m-am temut cu adevărat, însă am avut ceva probleme cu arbitrajul, care nu ne-a permis să ne facem jocul. Pe mine m-au amenințat de la început să nu ating cumva pivotul, că voi fi eliminată.

Mai avem multe lucruri de pus la punct, trebuie să jucam mult mai bine pentru a avea pretenții la finala și apoi la trofeu.

Nu am nicio preferință, dar cred că va fi un Final Four echilibrat. Forma de moment și norocul își vor spune cuvântul. Trebuie să analizăm foarte bine ceea ce s-a întâmplat azi, pentru că vrem să avem o șansă mare la câștigarea trofeului.

Haideți să nu fim atât de romani și să ne dorim două trofee în acest an, în handbalul romanesc: Liga Campionilor și Cupa EHF”, a declarat Cristina Neagu, după meci, la Digi Sport.

Isabelle Gullden: ”Nu putem câștiga Champions League, cu acest joc”

Isabelle Gullden, una dintre cele mai bune jucătoare ale campioanei României la înfrângerea cu Metz, a declarat:

“Adversarele au pus accentul pe ofensivă, au pus multă presiune în atac și în apărare. Suntem norocoase că am avut avans de 13 goluri. Cred că nu am avut atât de multă viteză și ne-au oprit de fiecare dată în duelurile unul la unul, pentru că au fost foarte agresive. În apărare am fost prea pasive. Au marcat goluri ușoare, noi am reacționat prea târziu în anumite situații, în loc să le întâmpinăm agresiv”.

Suedeza, care a marcat 7 goluri din tot atâtea aruncări de la 7 metri, își propune o despărțire cu happy-end de CSM:

”O să fac tot posibilul să marchez și în Final Four. Va fi presiune mare. Dacă vom mai primi și acolo aruncări de la 7 metri, sper să le marchez pe toate. Cu acest joc, nu putem câștiga Champions League. Nu cred că am jucat bine, nu a fost ziua noastră. La pauză am spus că vom încerca să câștigăm, dar nu a fost jocul nostru, ne-am chinuit. Dacă vom juca la fel, nu vom câștiga. Am jucat bine pe teren propriu și sperăm ca acela să fie jocul nostru”, a mai spus suedeza CSM-ului.

“Toate sunt adversare grele, nu pot să spun care ar fi cea mai bună pentru noi. Avem aproape 3 săptămâni și ne vom pregăti”.

S-au mai calificat Final Four echipele Vardar, Gyor şi Rostov. Turneul de la Budapesta va avea loc în perioada 26-27 mai.