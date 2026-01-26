Incidentul de duminică, 25 ianuarie, s-a produs după ce un voluntar a atins din greșeală schiurile lui Prevc cu o umbrelă, iar acestea au alunecat. În ciuda unui protest depus de echipa slovenă, oficialii au respins contestația, invocând poziționarea incorectă a schiurilor.

Condusă de antrenorul Robert Hrgota, echipa sloveană a fost compusă din Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc și Rok Oblak. În ciuda unui început promițător, în prima rundă, echipa a pierdut teren în clasament, ocupând locul 5 după săritura lui Timi Zajc de 216 metri.

Incidentul care a schimbat cursul competiției s-a petrecut când schiurile lui Prevc au alunecat pe rampa de elan, în timp ce acesta își pregătea echipamentul. În încercarea de a recupera schiurile, echipa slovacă a fost împiedicată de regulile stricte ale competiției, care stipulează că acestea trebuie depozitate într-un loc specific.

Gorazd Pogorelčnik, șeful departamentului de sărituri și combinată nordică din cadrul Federației Slovene de Schi, a anunțat că va înainta o nouă contestație către Federația Internațională de Schi (FIS). „Un voluntar a atins accidental schiurile lui Domen cu o umbrelă, ceea ce a provocat alunecarea acestora pe rampă”, a spus Pogorelčnik.

O piesă a alunecat pe pantă, cealaltă a fost prinsă într-o plasă. Nimeni nu a fost rănit în incident.

Domen Prevc nu a primit permisiunea să mai sară, așa că favorita Slovenia își lua adio de la medalii. În concurs, evoluează 4 sportivi din fiecare națională, câte o dată, iar punctajele se adună.

Conform FIS, săritorul este responsabil pentru depozitarea în siguranță a propriului echipament.

Domen Prevc (centru) a câștigat Turneul celor 4 Trambuline 2026. Foto: Hepta

Andreas Bauer, delegat tehnic FIS, a explicat, la ARD: „Domen și-a sprijinit schiurile de prelata cortului. Ar fi putut să le dea unui angajat FIS sau să le pună în suportul de schiuri. Dar le-a sprijinit de cort. Din cauza ninsorii, a fost foarte alunecos. Apoi schiurile s-au desprins. N-am mai văzut așa ceva, în orice caz!”.

Inițial, echipa a vrut să se retragă din concurs, însă organizatorii i-au convins să continue, amenințându-i cu repercusiuni.

În ciuda eforturilor echipei slovene, aceasta a încheiat competiția abia pe locul 6, la egalitate cu Elveția.

Japonia a câștigat, cu un total de 1.569,6 puncte, devansând Austria, cu 9,6 puncte, și Norvegia, cu 85,9 puncte.

Slovacia deținea titlul mondial la competițiile pe echipe, câștigând în 2022 și în 2024.