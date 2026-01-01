Japonezul Ryoyu Kobayashi și polonezul Kamil Stoch sunt singurii sportivi în activitate care câștigat toate cele patru erape în aceeași ediție a Turneului, în 2018 și 2019. Doar germanul Sven Hannawald (2001-2002) a mai reușit Marele Șlem.

Performerul absolut rămâne finlandezul Janne Ahonen, care. cu 5 succese, deține recordul la numărul total de turnee câștigate.

Potrivit regulamentului, în etapa de azi au acces 50 de sportivi, care sunt împărțiți în 25 de perechi. Domen Prevc, cel mai bun în calificări, va sări, în ultimul duel, cu elvețianul Juri Kesseli.

Cei 25 de învingători și 5 lucky-looseri merg în manșa finală.

Succes categoric la Obertsdorf

Domen Prevc, liderul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, a debutat cu dreptul în tradiționalul Turneu al celor 4 Trambuline, obținând o victorie impresionantă în etapa inaugurală, 29 decembrie, la Oberstdorf (Germania).

Prevc s-a impus cu două sărituri de 141,5 m și 140 m, care i-au adus un total de 316,7 puncte, devenit cu această ocazie primul reprezentant al Sloveniei învingător pe trambulina mare de la Oberstdorf.

Austriacul Daniel Tschofening, campionul en-titre, a încheiat concursul pe locul secund, la 17,5 puncte în spatele învingătorului, după sărituri de 132 de metri și de 134 de metri.

Podiumul de la Obertsdorf: Domen Prevc, Daniel Tschofenig (stânga) și Felix Hoffmann. Foto: Hepta

Peter Prevc, 33 de ani, fratele lui Domen, a câștigat Turneul celor 4 Trambuline în 2016. Iar sora sa Nika, 20 de ani, s-a impus în prima din cele două runde care alcătuiesc 2 Nights Tournament (Garmisch.

Timi Zajc, aruncat de pe podium din cauza a 3 milimetri

Pe poziția a treia la Obertsdorf s-a clasat germanul Felix Hoffmann, cu 297,3 puncte (132,5 m și 136 m), după descalificarea altui sloven, Timi Zajc, pentru echipament neregulamentar, mai lung cu 3 milimetri.

Competiția de va muta în Austria, gazda ultimelor două etape, programate la Innsbruck (4 ianuarie) și Bischofshofen (6 ianaurie).

