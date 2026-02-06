Politică din primul moment: Germania, aut de la Jocurile Olimpice!

Primele Jocuri de Iarnă au loc la Chamonix, Franța, în 1924. La șase ani după Primul Război Mondial, Germania este exclusă. Sportul, care se străduiește atât de des să fie apolitic, făcea deja o declarație politică încă de atunci.

La Chamonix, există 16 competiții în 6 discipline. Schiul alpin nu este încă sport olimpic. Se acordă 48 de medalii. Echipa canadiană de hochei pe gheață câștigă turneul cu un golaveraj de 122-3!

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 vor include 116 probe și 16 discipline. În loc de 48 de medalii, vor fi acordate 348.

Când găurile din patinoar, acoperite cu portocale

Istoria a continuat la St. Moritz, Elveția, în 1928. Un foehn a adus temperaturi ridicate în valea Engadina. Găurile din patinoar au fost astupate cu portocale.

Jocurile Olimpice de iarnă din 1936 de la Garmisch demonstrează cum sportul poate fi folosit în mod abuziv ca mașinărie de propagandă.

Acestea sunt deschise de Adolf Hitler. Pentru prima dată, participă și schiori. Doar câteva luni mai târziu, Jocurile Olimpice de Vară au loc tot în Germania.

„Jocurile nu divizează, ci unește adversarii în înțelegere și respect reciproc”. Apoi a invadat Polonia!

„Patronul” Jocurilor Olimpice de la Berlin: „Lupta sportivă, cavalerească trezește cele mai bune calități umane. Nu divizează, ci unește adversarii în înțelegere și respect reciproc. De asemenea, ajută la crearea de legături de pace între națiuni. Prin urmare, fie ca flacăra olimpică să nu se stingă niciodată.

Trei ani mai târziu, Hitler a invadat Polonia.

Primele Jocuri Olimpice de Iarnă de după Al Doilea Război Mondial au avut loc tot la St. Moritz în 1948. Germania și Japonia au fost excluse.

Schioarea austriacă Erika Mahringer (1924-2018) a câștigat 2 medalii de bronz, una în 1948 și una în 1952. Pentru fiecare, ea a primit un voucher de 5 kilograme de zahăr din partea guvernului austriac.

Jocurile din 1952 au avut loc în Norvegia, la Oslo. 150.000 de spectatori au fost la trambulina de schi Holmenkollen.

Schior suspendat din cauză că a făcut reclamă, tragedie națională în Austria

Banii erau deja implicați în 1972. La un meci de fotbal caritabil, schiorul Karl Schranz (87 de ani), unul dintre cei mai buni din anii 1960 și începutul anilor 1970, a purtat un tricou cu reclamă la „Aroma Coffee”.

A fost exclus de la JO de Sapporo, Japonia, pentru încălcarea statutului de amator. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în Austria. A fost o tragedie națională.

Schranz a cucerit 2 Globuri de Cristal (1969, 1970), a fost campion la coborâre în aceleași două sezoane și campionul de slalom uriaș (1969). Are peste 20 de victorii în curse majore. A participat la 3 ediții ale JO (1960, 1964, 1968) în care a câștigat o medalie de argint.

28 februarie 1972: Karl Schranz, la balconul Cancelariei Federale, după excluderea de la JO 1972. Foto: Proifimedia

„Miracle on ice” – SUA au învins Rusia la Lake Placid

În 1980, în mijlocul Războiului Rece, a avut loc „Miracle on ice” („Miracolul pe gheață”), la Jocurile de la Lake Placid. Echipa SUA, formată din mulți jucători din campionatul universitar, a învins favorita Uniunea Sovietică, 4-3. Un moment istoric în istoria sportului.

Reușita decisivă a aparținut lui Mike Eruzione. Din supertrupa URSS se distingeau Harlamov, Boris Mihailov, Vladimir Krutov sau Sergei Makarov.

15 septembrie 1989: revedere în Piața Roșie din Moscova. De la stânga: Aleksandr Iakușev, Gerry Cheevers, Vladislav Tretiak, Phil Esposito, Mike Eruzione și Vladimir Șadrin. Foto: Hepta

Prestația lui Eruzione și a colegilor săi a fost ecranizată, cel mai cunoscut film fiind cel cu Kurt Russell („Miracle”, 2004).

Jocurile Olimpice de Iarnă din 1994 de la Lillehammer au fost considerate cele mai frumoase din istorie. Entuziasmul din Norvegia, leagănul sporturilor de iarnă, a fost enorm.

Putin a vorbit despre „înțelegere și pace”, apoi a anexat Crimeea

Jocurile Olimpice din 2014 au avut loc la Soci. Vladimir Putin a vorbit despre înțelegere internațională și pace. La scurt timp după aceea, a anexat Peninsula Crimeea. Și mai târziu a invadat Ucraina.

În câteva zile, vom auzi cuvinte încurajatoare și de la președintele Italiei, Sergio Mattarella, și de la președinta CIO, Kirsty Coventry.

