La scurt timp după incident, cei doi au ieşit în faţa presei, iar Dan Alexa a surprins pe toată lumea cu declaraţia lui. În imaginile cu acesta, se vede clar semnul lăsat pe obrazul stâng, în urma loviturii primite din partea impresarei.

„Ce s-a întâmplat? Nimic. Am vorbit de jucători, avem probleme foarte mari de lot şi cam asta e. Haideţi să fim serioşi, am citit şi eu, de asta şi vreau să vorbesc acum. Ce naiba? Să fim serioşi Altceva? De fotbal, ceva?”, a spus Alexa, evitând subiectul, potrivit Digi 24.

„De ce băgați în seamă tot? Vă rog, lăsați-mă! Am vorbit de niște jucatori. Nu ma interesează ce apare in presa. Eu sunt mai nervoasa și vulcanică. La ce circ e in presa, iar sunt in prim plan. Sunt obișnuita sa fiu nr 1 in presa și in sport și am simțit ca îmi ia fata Halep. M-am gândit sa scrie presa numai de mine in ziua in care a câștigat ea Wimbledon-ul… glumesc… Am avut o discuție despre 2 transferuri mai nereușite. Atât. Nimic mai mult”, a declarat și Anamaria Prodan.

