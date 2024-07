Fostul fotbalist Dan Alexa spune că multe zvonuri despre acest episod au fost nefondate și a declarat că nu avea de gând să reacționeze în vreun fel, atunci când a fost lovit.

„A avut un impact foarte mare evenimentul ăla și de foarte multe ori, sunt păreri și păreri. Tâmpenii din alea (…) Foarte multe discuții după ce s-a întâmplat. Eu cred că am făcut foarte bine ce am făcut, sincer, că nu am ripostat, foarte bine și mă felicit pentru asta.

Lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. În schimb, ce m-a deranjat în timp cumva este că lumea mă cataloga pentru pumnul Anei, aici a fost nedreptatea. S-a creat în mine așa o mâhnire cumva pentru că nu eram drept, adică nu am nicio legătură cu meseria.

Nu are. Dacă m-a deranjat, asta m-a deranjat. Nu era corect, nu e corect lucrul ăsta (…) Nici nu m-am gândit (n.r. – să riposteze). S-a întâmplat repede, a fost așa o nebunie”, a declarat Dan Alexa în podcastul „Tare de tot”, moderat de Viorel Grigoroiu, potrivit Spynews.

Pentru cei care cred că între ei a fost o dispută pe plan personal, Dan Alexa asigură că a fost vorba de o dispută pe plan profesional și anume, legată de un jucător care urma să fie transferat. De asemenea, el neagă că ar fi avut o relație amoroasă și spune că el și Anamaria au colaborat foarte bine pe plan profesional.

