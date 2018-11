Accidentare șocantă în NBA: cum și-a rupt piciorul Caris Levert, de la Brooklyn Nets! Toată liga e în lacrimi / VIDEO

Scene teribile, jucători cu ochii în lacrimi. S-a întâmplat la meciul dintre Minnesota Timberwolves și Brooklyn Nets (120-113), din NBA: Caris LeVert, 24 de ani, s-a accidentat grav. După ce a încercat un capac, în cădere, baschetbalistul american a alunecat și și-a prins piciorul sub greutatea corpului.



A părăsit terenul pe targă, după minute bune.



Jucătorii ambelor echipe nu și-au putut stăpâni lacrimilie, deoarece piciorul lui Levert bălăngănea înfiorător cu glezna ruptă.

Levert a fost transportat de urgență la spital.

Multe staruri din NBA i-au transmis lui Levert mesaje de încurajare.



Young Fella prayers to you! Speedy recovery and even stronger impact coming soon for sure! ?? @CarisLeVert — LeBron James (@KingJames) November 13, 2018

Speedy recovery @CarisLeVert! Your career is just starting and I look forward to seeing you continue to play at a high level when you are ready to get back on the court. #NBAFamily ?? — Pau Gasol (@paugasol) November 13, 2018

Prayers for Caris LeVert. Hate to see this. Having a hell of a season. Keep strong ?????? — Kevin Love (@kevinlove) November 13, 2018

I HATE injuries! Prayers up for Caris LeVert! — DWade (@DwyaneWade) November 13, 2018