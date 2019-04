Cupa Satelor cu miros de vin. Copiii din Călinești au jucat în competiția FRF având ca sponsor pe tricouri un producător de băuturi alcoolice | VIDEO&FOTO

Iată despre ce este vorba. Copiii din Călinești (județul Argeș), proveniți de la echipa locală AS Unirea, au jucat având imprimat pe tricouri numele unui producător de vinuri din Italia, Cantine Vedova (Cramele Vedova). Asta, deși legea publicității interzice clar asocierea alcoolului și a tutunului cu minorii.

Contactat de Libertatea, antrenorul Nicolae Staicu a declarat: ”Într-adevăr, sponsorul nostru este un producător italian de vinuri. Am reușit să obținem sponsorizarea prin intermediului nepoatei mele, care lucrează acolo. Sponsorizarea constă în bani, echipament și mingi”.

Antrenorul echipei Călinești: ”Nu am studiat legislația”

Tehnicianul consideră că promovarea unui producător de vin pe echipamentul unor puști de 12-13 ani nu reprezintă o problemă.

”Nu ne-a spus nimeni nimic. Ce treabă are FRF sau AJF cu ce sponsor jucăm noi? Nu scrie vin pe tricouri, scrie doar numele producătorului. Sincer, nu am studiat legislația. M-am bucurat că am obținut sponsorizarea pentru cele trei grupe de copii pe care le avem și pentru echipa de Liga a V-a.

La Bușteni am jucat doar primul meci în echipamentul nostru, apoi cei de la FRF s-au supărat și ne-au obligat să ne punem maieurile competiției”, a mai spus antrenorul Nicolae Staicu.

Consătenii lui Adrian Mutu au plecat supărați de la Bușteni. ”Am ratat calificarea la turneul final din cauza arbitrajului. În meciul decisiv cu teleormănenii din Vârtoapele, am primit un gol dintr-un ofsaid de trei metri”, a reclamat tehnicianul de la AS Unirea Călinești. Campioana Cupei Satelor va fi răsplătită de FRF cu o excursie la Oslo, la meciul Norvegia – România, 7 iunie, în preliminariile Euro 2020.

FRF se disculpă

Federația Română de Fotbal se disculpă, deși se laudă că susține campania ”Râmâi în joc! Adolescență fără alcool!”. ”FRF pune la dispoziția echipelor participante la această fază a Cupei Satelor veste de departajare cu logo-ul competiției. Alegerea echipamentului de joc revine exclusiv formațiilor participante. Federația Română de Fotbal asigură echipamente doar echipelor calificate în faza națională a Cupei Satelor”, se arată într-un comunicat remis de FRF la solicitarea ziarului.

AJF Argeș: ”Am crezut că e un sponsor local”

Președedintele AJF Argeș, Cornel Sorescu, s-a arătat surprins: ”Am crezut că e vorba de un sponsor local. N-am știu că e vorba despre un producător de vinuri. Voi verifica și le vom pune în vedere celor de la Călinești să nu mai asocieze copiii cu companii producătoare de alcool. Am vrut să le dăm noi echipament pentru turneul de la Bușteni, dar l-au refuzat”.



