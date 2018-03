Dan Petrescu a fost marcat de decesul lui Davide Astori: ”Recunosc, am plâns”.

Dan Petrescu, antrenorul formației CFR Cluj, liderul Ligii 1, a declarat că vestea morții lui Davide Astori l-a tulburat, chiar dacă nu l-a cunoscut personal pe italian.

„Am plâns! Chiar dacă nu l-am cunoscut, recunosc, am plâns. Când am văzut spectatorii de la Genoa care au izbucnit în lacrimi, am început să plâng și eu”, a declarat Petrescu azi.

„L-am rugat pe președintele echipei să trimită un mesaj de condoleanțe Fiorentinei, iar mâine am cerut special să ținem un moment de reculegere în memoria lui Astori.

Vom purta și banderole negre, va apărea o fotografie cu Davide Astori pe tabela de marcaj”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea partidei cu Poli Iași.

CFR Cluj debutează în play-off vineri, de la 20:45, împotriva celor de la Poli Iași.