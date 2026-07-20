Electrificarea flotei nu începe cu mașina, ci cu calculul de leasing

Pentru o firmă, o mașină electrică nu se judecă la fel ca o mașină cumpărată de un client privat. Nu contează doar prețul de listă, ci și costul total de utilizare, adică TCO: rată de leasing, energie, mentenanță, anvelope, asigurare, timp pierdut la încărcare și valoare reziduală.

Aici leasingul operațional devine important. În loc ca firma să cumpere mașina și să își asume tot riscul, plătește o rată lunară și poate include servicii precum mentenanță, anvelope, asigurare sau administrarea flotei.

Pentru electrice, asta contează și mai mult, pentru că valoarea de revânzare este mai greu de estimat. Tehnologia bateriilor se schimbă rapid, prețurile modelelor noi pot scădea, iar piața second-hand de electrice este încă în formare.

De aceea, pentru multe companii, întrebarea nu este dacă electrica este bună sau rea. Întrebarea este dacă rata lunară, durata contractului și costurile de încărcare fac sens în utilizarea reală.

Contractele mai lungi pot ajuta, dar încărcarea trebuie calculată din timp

Flote Auto notează că electrificarea flotelor cere planificare timpurie, inclusiv la nivel de finanțare și infrastructură. Asta înseamnă că firmele nu pot decide în decembrie ce mașini vor din ianuarie, mai ales dacă vor să treacă la electrice.

Un contract de leasing pe termen mai lung poate face o electrică mai ușor de susținut financiar, pentru că amortizează prețul inițial mai mare pe o perioadă mai mare. Dar această soluție funcționează doar dacă mașina chiar se potrivește cu traseele companiei.

Dacă o electrică face zilnic trasee previzibile și se poate încărca la sediu sau acasă, calculul poate fi bun. Dacă mașina depinde constant de stații rapide publice, cu tarife mai mari și timp pierdut, avantajul scade.

În cazul flotelor, încărcarea nu este un detaliu tehnic. Este parte din contractul economic al mașinii. Cine plătește energia? Angajatul, firma sau furnizorul de leasing? Se rambursează încărcarea acasă? Există card de încărcare? Se negociază tarif preferențial cu un operator? Toate aceste întrebări intră în costul real.

Pentru România, soluția realistă este trecerea în etape

Pentru companiile din România, electrificarea completă a flotei nu este realistă peste noapte. Infrastructura este inegală, prețurile sunt încă mari, iar multe firme nu au experiență cu administrarea mașinilor electrice.

Dar nici amânarea totală nu mai este o strategie bună. Costurile cu combustibilul, presiunea de reducere a emisiilor și regulile europene împing companiile să își regândească flotele.

Cea mai logică variantă este tranziția în etape: mai întâi mașinile cu trasee scurte, predictibile, apoi vehiculele care pot fi încărcate la sediu sau acasă, iar abia după aceea restul flotei.

În paralel, firmele trebuie să compare ofertele de leasing operațional, nu doar prețurile de listă. O rată lunară mai mare poate fi acceptabilă dacă include mentenanță, anvelope, garanție, administrare și un risc mai mic la revânzare. O rată mai mică poate deveni scumpă dacă lasă compania cu probleme de încărcare, costuri neprevăzute sau mașini nepotrivite pentru traseele reale.

Răspunsul scurt este acesta: electrificarea flotelor nu trebuie făcută din imagine, ci din calcul. Iar calculul corect începe cu leasingul, TCO-ul și infrastructura, nu cu alegerea mașinii din configurator.

Pentru mai multe detalii despre presiunea tot mai mare asupra electrificării flotelor și motivele pentru care companiile trebuie să se pregătească din timp, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
Libertateapentrufemei.ro
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 19 iul.
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Filmul românesc care l-a cucerit pe Sebastian Stan: „L-a finanțat pentru că a rezonat cu propria lui poveste“
Adevarul.ro
Filmul românesc care l-a cucerit pe Sebastian Stan: „L-a finanțat pentru că a rezonat cu propria lui poveste“
Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă
Fanatik.ro
Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Stiri Mondene 19 iul.
Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Stiri Mondene 19 iul.
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
ObservatorNews.ro
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
Mediafax.ro
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Redactia.ro
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 19 iul.
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt, doi eliminați în finala CM 2026. Gesturi sălbatice și roșu arătat de arbitru
Fanatik.ro
Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt, doi eliminați în finala CM 2026. Gesturi sălbatice și roșu arătat de arbitru
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului