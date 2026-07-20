Electrificarea flotei nu începe cu mașina, ci cu calculul de leasing

Pentru o firmă, o mașină electrică nu se judecă la fel ca o mașină cumpărată de un client privat. Nu contează doar prețul de listă, ci și costul total de utilizare, adică TCO: rată de leasing, energie, mentenanță, anvelope, asigurare, timp pierdut la încărcare și valoare reziduală.

Aici leasingul operațional devine important. În loc ca firma să cumpere mașina și să își asume tot riscul, plătește o rată lunară și poate include servicii precum mentenanță, anvelope, asigurare sau administrarea flotei.

Pentru electrice, asta contează și mai mult, pentru că valoarea de revânzare este mai greu de estimat. Tehnologia bateriilor se schimbă rapid, prețurile modelelor noi pot scădea, iar piața second-hand de electrice este încă în formare.

De aceea, pentru multe companii, întrebarea nu este dacă electrica este bună sau rea. Întrebarea este dacă rata lunară, durata contractului și costurile de încărcare fac sens în utilizarea reală.

Contractele mai lungi pot ajuta, dar încărcarea trebuie calculată din timp

Flote Auto notează că electrificarea flotelor cere planificare timpurie, inclusiv la nivel de finanțare și infrastructură. Asta înseamnă că firmele nu pot decide în decembrie ce mașini vor din ianuarie, mai ales dacă vor să treacă la electrice.

Un contract de leasing pe termen mai lung poate face o electrică mai ușor de susținut financiar, pentru că amortizează prețul inițial mai mare pe o perioadă mai mare. Dar această soluție funcționează doar dacă mașina chiar se potrivește cu traseele companiei.

Dacă o electrică face zilnic trasee previzibile și se poate încărca la sediu sau acasă, calculul poate fi bun. Dacă mașina depinde constant de stații rapide publice, cu tarife mai mari și timp pierdut, avantajul scade.

În cazul flotelor, încărcarea nu este un detaliu tehnic. Este parte din contractul economic al mașinii. Cine plătește energia? Angajatul, firma sau furnizorul de leasing? Se rambursează încărcarea acasă? Există card de încărcare? Se negociază tarif preferențial cu un operator? Toate aceste întrebări intră în costul real.

Pentru România, soluția realistă este trecerea în etape

Pentru companiile din România, electrificarea completă a flotei nu este realistă peste noapte. Infrastructura este inegală, prețurile sunt încă mari, iar multe firme nu au experiență cu administrarea mașinilor electrice.

Dar nici amânarea totală nu mai este o strategie bună. Costurile cu combustibilul, presiunea de reducere a emisiilor și regulile europene împing companiile să își regândească flotele.

Cea mai logică variantă este tranziția în etape: mai întâi mașinile cu trasee scurte, predictibile, apoi vehiculele care pot fi încărcate la sediu sau acasă, iar abia după aceea restul flotei.

În paralel, firmele trebuie să compare ofertele de leasing operațional, nu doar prețurile de listă. O rată lunară mai mare poate fi acceptabilă dacă include mentenanță, anvelope, garanție, administrare și un risc mai mic la revânzare. O rată mai mică poate deveni scumpă dacă lasă compania cu probleme de încărcare, costuri neprevăzute sau mașini nepotrivite pentru traseele reale.

Răspunsul scurt este acesta: electrificarea flotelor nu trebuie făcută din imagine, ci din calcul. Iar calculul corect începe cu leasingul, TCO-ul și infrastructura, nu cu alegerea mașinii din configurator.

Pentru mai multe detalii despre presiunea tot mai mare asupra electrificării flotelor și motivele pentru care companiile trebuie să se pregătească din timp, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.