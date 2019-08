“Ar însemna enorm să câștig US Open, după ce luna trecută am cucerit titlul la Wimbledon”, le-a spus Simona Halep jurnaliștilor americani. Fostul ei antrenor, australianul Darren Cahill, o vede capabilă să câștige la New York cel de-al treilea său trofeu de Grand Slam.

“Simona vine împrospătată, relaxată după anul pe care l-a avut și după titlul de la Wimbledon și este încrezătoare. Cred că turneul este destul de deschis. Casele de pariuri o dau pe Serena favorită, dar ea are o tragere foarte dificilă, cu Șarapova în primul tur. Maria este mereu jucătoarea care se ridică la nivelul meciului și îi va fi dificil. În plus, sunt alte 15-20 de jucătoare care nu m-ar surprinde să câștige turneul”, a analizat Darren Cahill, care stă în preajma Simonei la New York.

“Simona poate fi și mai bună”

Australianul a mai spus: “Cred că Simona poate fi și mai bună, cu siguranță! Are o șansă grozavă la Flushing Meadows! Are doar 27 de ani și am văzut în actuala generație o mulțime de sportivi care joacă tenisul lor cel mai bun după ce trec de 30 de ani, astfel că vârsta nu e o problemă pentru ea”.

Simona este una dintre cele mai «flămânde» jucătoare de tenis pe care am întâlnit-o vreodată. Se dedică sută la sută tenisului, iar ăsta este un motiv pentru care a avut atât de mult succes”

Darren Cahill

