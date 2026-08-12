Cursa a fost extrem de echilibrată, David Popovici reușind să-l depășească pe rusul Egor Kornev pe ultimii metri și să câștige pentru a treia oară consecutiv medalia europeană de aur în proba de 100 metri liber.

„A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aş fi aşteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat David Popovici, imediat după finală.

Egor Kornev a terminat pe locul doi, cu timpul 46.74, în timp ce pe a treia treaptă a podiumului s-a clasat ungurul Kristof Milak, 46.87.

„Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că el e mai bun decât mine, și știam asta, pe prima jumătate a cursei. Era limpede. Și știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat, pentru că înotul ăsta de supraviețuire mai mult te încetinește. Așa că, pur și simplu, mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte”, a explicat el în detaliu”, a mărturisit, după cursă, David Popovici.

La Paris, David Popovici a primit medalia de aur la ceremonia de premiere de la fosta mare campioană Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Sportivul de 21 de ani are, în acest moment, 7 din cei mai buni timpi în top 10 din istorie, în proba de 100 metri liber.

În finala de la Paris, înotătorul legitimat la CS Dinamo a fost la 16 sutimi de secundă să bată și recordul mondial al probei. Acesta este deținut de chinezul Pan Zhanle (46,40 de secunde).

David Popovici este cel mai tânăr sportiv din istorie care reușește 3 victorii consecutive la Campionatul European de Natație în proba regină a competiției, egalând performanța legendarului Aleksandr Popov.

În semifinale, David Popovici înregistrase cel mai bun timp, 46,72, stabilind, totodată, un alt nou record al competiției.

„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce îmi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine”, declara David Popovici imediat după ieșirea din bazin.

Timpul lui David Popovici din semifinale a fost cu 0,14 secunde mai bun decât precedentul record al Campionatelor Europene, de 46,86, stabilit chiar de român la Europenele de la Roma, în 2022.

În seriile probei de 100 metri liber, sportivul legitimat la CS Dinamo a câștigat ultima serie cu timpul de 47,13 secunde, performanță care l-a plasat pe primul loc în clasamentul general al calificărilor.

David Popovici a venit la Paris din postura de campion european en titre în probele de 100 și 200 de metri liber, după ce și-a apărat cu succes titlurile cucerite la Roma 2022 și Belgrad 2024.

Totodată, românul este campion mondial și deține recordul european al probei de 100 m liber, stabilit în 2025, cu timpul de 46,51 secunde.

La actuala ediție a Europenelor, David Popovici țintește o nouă dublă de aur la 100 și 200 de metri liber, performanță care l-ar face primul înotător din istoria competiției cu trei duble consecutive în aceste probe.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).

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