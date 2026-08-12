La scurt timp după festivitatea de premiere, campionul a analizat deschis fiecare detaliu al cursei, vorbind despre presiunea apărării titlului, duelul tactic cu rusul Egor Kornev și filozofia de viață care îl menține în elită.

Tactica din spatele victoriei

Finala de la 100 metri liber a fost una dintre cele mai rapide din istoria competiției, ritmul fiind superior majorității edițiilor de Jocuri Olimpice.

Cheia triumfului lui Popovici a fost gestiunea perfectă a celei de-a doua lungimi de bazin, unde a recuperat diferența față de rusul Egor Kornev, care plecase extrem de tare.

David a mărturisit că a conștientizat superioritatea adversarului pe primii 50 de metri, dar a refuzat să intre în panică, mizând pe revenirea sa tradițională pe ultimii 20 de metri.

„Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că el e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei și știam asta. Era limpede. Știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat, pentru că înotul ăsta de supraviețuire mai mult te încetinește. Așa că, pur și simplu, mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte”, a mărturisit David Popovici.

Înotătorul român a recunoscut că a simțit presiunea propriei ștachete. În opinia sa, menținerea statutului de campion presupune un efort psihologic superior celui de a ataca un titlu din poziția de outsider.

„Mă bucur că am reușit să-mi apăr titlul. E un pic mai ușor în general să vânezi decât să aperi. Sunt mândru de mine că am reușit să apăr titlul ăsta, pentru că am pus niște presiune pe mine să reușesc să mențin titlul de campion european la a treia ediție”, a spus David Popovici.

Visul unui nou record mondial

Analiza tehnică a cursei a scos la iveală un detaliu important: Popovici a înregistrat cel mai rapid prim 50 de metri din întreaga sa carieră. Această evoluție îi deschide noi perspective de dezvoltare, chiar dacă timpul final nu a doborât recordul mondial.

Sportivul de 21 de ani a subliniat că nu caută să forțeze timpii istorici, preferând ca performanțele supreme să vină firesc, în urma muncii constante din antrenamente

„Am de lucrat acum la a îmbina o a doua jumătate rapidă, cum știu eu, cu o plecare atât de iute. Asta înseamnă că e ceva foarte bine, înseamnă că mai am la ce lucra. Și înseamnă că o să am în continuare foamea asta, doar că schimb un pic prioritățile. Mi-aș fi dorit, bineînțeles, un record mondial acum. Dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic. Nu poate să vină numai atunci când mi-l doresc”, a precizat David Popovici.

Strategia pentru proba de 200 metri liber

Un moment spontan s-a produs atunci când David a aflat timpul obținut de ocupantul locului al treilea, maghiarul Kristof Milak (46,86 secunde), care a egalat fostul record mondial stabilit de român la Roma în 2022.

Surprins de nivelul incredibil al tuturor celor trei medaliați, Popovici și-a felicitat adversarii pentru nivelul ridicat la care au adus natația europeană.

Timpul de odihnă este însă minim. Pentru sportivul român urmează seriile și semifinalele la 200 de metri liber, probă în care își dorește de asemenea să își adjudece aurul.

Strategia sa pentru ziua de joi este una de conservare a energiei, obiectivul principal fiind calificarea în ultimul act fără consum inutil de resurse fizice. Popovici a precizat că nu va da 100% în serii, păstrând toate resursele pentru finala programată vineri.

Cinci titluri europene la 21 de ani: „Să fim sănătoși cu capul”

Bilanțul lui David Popovici la nivel continental este deja unul impresionant: cinci titluri europene de seniori cucerite până la vârsta de 21 de ani. Cu toate acestea, motivația sa rămâne intactă, fiind pregătit să atace al șaselea aur în proba de 200 metri liber.

Întrebat ce reprezintă aceste borne pentru cariera sa, înotătorul a pus din nou accent pe echilibrul mental și pe continuitatea filozofiei sale de pregătire.

„Înseamnă că îmi doresc să-l obțin și pe al șaselea. Acum, serios, mă bucură foarte tare asta. Îmi spune că ceea ce facem facem cum trebuie și că n-am de ce să schimb ceva în felul cum abordez eu filozofia mea, a antrenamentelor și asupra înotului. În continuare, atâta timp cât sunt eu bine cu mine, pot realiza lucruri mărețe, lucrurile pe care mi le propun. Și asta e foarte important, să fim sănătoși cu capul”, a declarat David Popovici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România”
Adevarul.ro
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România”
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
Fanatik.ro
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
Noul Cod al construcțiilor simplifică lucrurile. Casele de până la 150 mp din rural merg pe notificare
Financiarul.ro
Noul Cod al construcțiilor simplifică lucrurile. Casele de până la 150 mp din rural merg pe notificare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
Mediafax.ro
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Redactia.ro
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video
Fanatik.ro
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online