La scurt timp după festivitatea de premiere, campionul a analizat deschis fiecare detaliu al cursei, vorbind despre presiunea apărării titlului, duelul tactic cu rusul Egor Kornev și filozofia de viață care îl menține în elită.

Tactica din spatele victoriei

Finala de la 100 metri liber a fost una dintre cele mai rapide din istoria competiției, ritmul fiind superior majorității edițiilor de Jocuri Olimpice.

Cheia triumfului lui Popovici a fost gestiunea perfectă a celei de-a doua lungimi de bazin, unde a recuperat diferența față de rusul Egor Kornev, care plecase extrem de tare.

David a mărturisit că a conștientizat superioritatea adversarului pe primii 50 de metri, dar a refuzat să intre în panică, mizând pe revenirea sa tradițională pe ultimii 20 de metri.

„Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că el e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei și știam asta. Era limpede. Știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat, pentru că înotul ăsta de supraviețuire mai mult te încetinește. Așa că, pur și simplu, mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte”, a mărturisit David Popovici.

Înotătorul român a recunoscut că a simțit presiunea propriei ștachete. În opinia sa, menținerea statutului de campion presupune un efort psihologic superior celui de a ataca un titlu din poziția de outsider.

„Mă bucur că am reușit să-mi apăr titlul. E un pic mai ușor în general să vânezi decât să aperi. Sunt mândru de mine că am reușit să apăr titlul ăsta, pentru că am pus niște presiune pe mine să reușesc să mențin titlul de campion european la a treia ediție”, a spus David Popovici.

Visul unui nou record mondial

Analiza tehnică a cursei a scos la iveală un detaliu important: Popovici a înregistrat cel mai rapid prim 50 de metri din întreaga sa carieră. Această evoluție îi deschide noi perspective de dezvoltare, chiar dacă timpul final nu a doborât recordul mondial.

Sportivul de 21 de ani a subliniat că nu caută să forțeze timpii istorici, preferând ca performanțele supreme să vină firesc, în urma muncii constante din antrenamente

„Am de lucrat acum la a îmbina o a doua jumătate rapidă, cum știu eu, cu o plecare atât de iute. Asta înseamnă că e ceva foarte bine, înseamnă că mai am la ce lucra. Și înseamnă că o să am în continuare foamea asta, doar că schimb un pic prioritățile. Mi-aș fi dorit, bineînțeles, un record mondial acum. Dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic. Nu poate să vină numai atunci când mi-l doresc”, a precizat David Popovici.

Strategia pentru proba de 200 metri liber

Un moment spontan s-a produs atunci când David a aflat timpul obținut de ocupantul locului al treilea, maghiarul Kristof Milak (46,86 secunde), care a egalat fostul record mondial stabilit de român la Roma în 2022.

Surprins de nivelul incredibil al tuturor celor trei medaliați, Popovici și-a felicitat adversarii pentru nivelul ridicat la care au adus natația europeană.

Timpul de odihnă este însă minim. Pentru sportivul român urmează seriile și semifinalele la 200 de metri liber, probă în care își dorește de asemenea să își adjudece aurul.

Strategia sa pentru ziua de joi este una de conservare a energiei, obiectivul principal fiind calificarea în ultimul act fără consum inutil de resurse fizice. Popovici a precizat că nu va da 100% în serii, păstrând toate resursele pentru finala programată vineri.

Cinci titluri europene la 21 de ani: „Să fim sănătoși cu capul”

Bilanțul lui David Popovici la nivel continental este deja unul impresionant: cinci titluri europene de seniori cucerite până la vârsta de 21 de ani. Cu toate acestea, motivația sa rămâne intactă, fiind pregătit să atace al șaselea aur în proba de 200 metri liber.

Întrebat ce reprezintă aceste borne pentru cariera sa, înotătorul a pus din nou accent pe echilibrul mental și pe continuitatea filozofiei sale de pregătire.

„Înseamnă că îmi doresc să-l obțin și pe al șaselea. Acum, serios, mă bucură foarte tare asta. Îmi spune că ceea ce facem facem cum trebuie și că n-am de ce să schimb ceva în felul cum abordez eu filozofia mea, a antrenamentelor și asupra înotului. În continuare, atâta timp cât sunt eu bine cu mine, pot realiza lucruri mărețe, lucrurile pe care mi le propun. Și asta e foarte important, să fim sănătoși cu capul”, a declarat David Popovici.

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