„Pasajul Petricani! Îl facem împreună cu Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari”, a transmis Primăria Capitalei.

Primăria Sectorului 2 va coordona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție. De asemenea, va finanța parțial execuția și se va ocupa de exproprierile necesare pe raza sa administrativă. „Primăria Municipiului București va sprijini cu obținerea avizelor și a finanțării”, au adăugat reprezentanții PMB.

Pasajul, cu o lungime de aproape 1 km, va traversa intersecțiile dintre Șoseaua Petricani și Șoseaua Fabrica de Glucoză, respectiv Bulevardul Dimitrie Pompeiu, și va trece pe sub calea ferată. Pentru realizarea acestuia, vor fi reconfigurate Șoseaua Petricani, Șoseaua București Nord și zona căii ferate București-Constanța.

Proiectul include planuri pentru un nod intermodal de transport, care va lega viitoarea prelungire a Magistralei M2 de metrou cu o stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Acest nod va deveni un punct-cheie pentru transportul public din zonă, conform autorităților.

Acest parteneriat reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii urbane și în îmbunătățirea mobilității în regiunea București-Ilfov.