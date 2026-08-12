Cele două ambarcațiuni, cunoscute sub numele de șlepuri de artilerie AT 917 și AT 916, au fost distruse în timpul ultimelor zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial. După ce au fost atacate de tancuri americane de tip M24 „Chaffee” la 6 mai 1945, lângă Ardagger, navele au fost avariate grav.

„A fost nevoie de luni de cercetare pentru a reconstitui povestea acestor nave”, a declarat Mag. Gerald Tagwerker, un pasionat de istorie, pentru Heute.

Potrivit unei analize, navele făceau parte dintr-un convoi care naviga de la Mauthausen la Ybbs, când au fost atacate de trupele americane aparținând South Patrol (41st Cavalry Reconnaissance Squadron/11. US-Panzerdivision). Din cauza daunelor suferite, echipajele au fost forțate să le tragă la mal și să le scufunde prin detonare.

„Navele se află și astăzi acolo – AT 917 la kilometrul fluvial 2088,7 și AT 916 la kilometrul 2086 – mărturii tăcute ale luptelor din ultimele zile de război din Austria”, se arată în raport.

Între timp, epavele au fost dezamorsate complet, iar locuitorii din zonă nu trebuie să își facă griji în privința muniției rămase, a precizat primarul localității Ardagger, Johannes Pressl, pentru Heute. Soarta altor nave germane scufundate pe Dunăre rămâne însă un mister.

Se presupune că una dintre ele, „Oder”, ar fi fost distrusă în apropiere de Wallsee și ridicată în anii 1960 în timpul construcției unei hidrocentrale.

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