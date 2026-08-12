Scoaterea rapidă a obiectelor de pe linie a făcut ca circulația feroviară să nu fie afectată, însă cazul a declanșat o alertă majoră în rândul anchetatorilor, fiind al treilea incident de acest tip înregistrat în regiune în ultimele trei luni.

Ce au găsit inspectorii pe linie

Descoperirea a fost făcută în timpul inspecției de rutină efectuate de un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea spre Mangalia, pe firul II de circulație.

Acesta a identificat o succesiune de blocaje puse cu intenție directă în gabaritul de trecere al garniturilor.

Prima problemă a fost sesizată la kilometrul 226+730, unde mai multe traverse din lemn fuseseră așezate periculos în apropierea șinelor.

La scurtă distanță, la kilometrul 226+520, persoana sau persoanele responsabile au strâns un morman masiv de crengi direct între șine.

Cel mai periculos obstacol a fost găsit la kilometrul 226+400, unde o bornă hectometrică din beton greu fusese smulsă și așezată intenționat în calea trenului.

„În timpul verificărilor efectuate pe teren, un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea a observat, la km 226+730, mai multe traverse, la km 226+520, un morman de crengi amplasat între șine, iar la km 226+400, o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate”, a transmis CFR Infrastructură.

Toate aceste elemente au fost îndepărtate de urgență de pe linie înainte de trecerea trenului de călători care a plecat din stația Mangalia spre Constanța la ora 12:40, evitându-se astfel o deraiere cu consecințe grave.

Al treilea incident similar în doar trei luni

Oficialii Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și Poliția Transporturi Feroviare privesc evenimentul cu un nivel ridicat de îngrijorare.

Incidentul de miercuri nu este unul izolat, ci completează un tablou de acțiuni similare consemnate de CFR în lunile iunie și iulie 2026.

Anchetatorii analizează posibilitatea existenței unui tipar infracțional repetat, vizând perturbarea siguranței pe căile ferate din zona de sud-est a țării în plin sezon estival.

Antecedente la Constanța și Petroșani

Seria de incidente periculoase a început luna trecută, când traficul în stația CF Constanța a fost afectat temporar după ce mecanicul trenului Regio 8819 a observat o marcă de siguranță amplasată ilegal în gabaritul liniei.

Marca de siguranță, un bloc masiv din beton folosit pentru delimitarea punctului maxim de staționare a garniturilor, fusese mutată pe cale. La acel moment, CFR SA a calificat în mod oficial fapta drept o tentativă de sabotaj feroviar.

Un caz tras la indigo s-a petrecut recent și pe raza Regionalei Timișoara, în stația Petroșani. Atunci, un tren de marfă operat de compania Rail Cargo Carrier s-a lovit de elemente distruse și așezate pe linie.

Anchetatorii au constatat că placa dispozitivului DAM, utilizată pentru manevrarea macazului, fusese desigilată și ridicată forțat, iar mai departe, pe traseul garniturii, fusese pusă o placă grea din beton provenită de la canalul de cabluri.

„Amplasarea intenționată a unor obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol grav siguranța circulației și poate genera accidente feroviare cu consecințe deosebit de grave”, a transmis Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța.

Poliția Transporturi Feroviare a deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru identificarea autorilor și pentru a stabili dacă între cazurile din Constanța și cele din alte regiuni există o legătură directă.

Autoritățile fac apel la populație să semnaleze de urgență orice prezență suspectă în apropierea infrastructurii feroviare.

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