Lumina solară directă, chiar și în momentele în care discul solar este acoperit în proporție mare, poate provoca leziuni ireversibile la nivelul retinei. Din acest motiv, pregătirea din timp a echipamentului și înțelegerea procesului sunt esențiale pentru a te bucura de moment fără riscuri.

Regula de aur: protecția ochilor și capcana ochelarilor obișnuiți

Cea mai gravă greșeală pe care o fac frecvent privitorii este utilizarea ochelarilor de soare clasici, indiferent cât de închisi la culoare sunt aceștia sau ce grad de protecție UV promit pe etichetă. Ochelarii de soare obișnuiți nu blochează radiațiile infraroșii și ultraviolete periculoase în timpul privitului direct către Soare.

Pentru o observare sigură este absolut obligatorie folosirea ochelarilor speciali pentru eclipsă, dotați cu filtre ce respectă standardul internațional ISO 12312-2. Acești ochelari reduc intensitatea luminii solare de peste o sută de mii de ori și opresc radiațiile nocive. Înainte de utilizare, este recomandat să verifici cu atenție lentilele: dacă observi zgârieturi, găuri sau deformări, ochelarii trebuie aruncați imediat, deoarece nu mai oferă siguranță.

În trecut, mulți oameni apelau la metode improvizate, precum radiografiile vechi, geamurile afumate, CD-urile sau filtrele foto de densitate neutrală. Medicii oftalmologi atrag însă atenția că toate aceste soluții improvizate sunt extrem de periculoase. Retina nu are receptori de durere, ceea ce înseamnă că arsurile solare la nivel ocular se produc fără ca persoana să simtă disconfort pe moment, iar efectele negative devin vizibile abia după câteva ore sau zile.

Cum poți urmări fenomenul fără echipament special

Dacă nu ai reușit să achiziționezi ochelari speciali, există metode indirecte foarte simple și spectaculoase prin care poți urmări progresul eclipsei. Una dintre cele mai populare este proiecția printr-un orificiu mic, numită și „metoda camera obscura”.

Tot ce trebuie să faci este să iei două bucăți de carton alb. În prima bucată faci un mic orificiu în centru cu ajutorul unui ac sau al unui ghimpe, iar pe cea de-a doua bucată o folosești drept ecran. Ținând cartonul găurit la soare și poziționând ecranul la o oarecare distanță în spatele lui, vei vedea proiectată imaginea discului solar care este acoperit treptat de Lună.

De asemenea, poți folosi obiecte casnice banale, cum ar fi o strecurătoare de bucătărie sau chiar umbra lăsată pe sol de frunzișul unui copac. Orificiile mici dintre frunze funcționează ca sute de mici proiectoare, creând pe asfalt o rețea fascinantă de imagini ale eclipsei.

Sfaturi pentru fotografiile făcute cu telefonul mobil

Surprinderea unei eclipse cu ajutorul smartphone-ului este o provocare, însă cu puțină atenție poți obține cadre reușite. În primul rând, la fel cum îți protejezi ochii, trebuie să protejezi și senzorul camerei foto. Îndreptarea directă a obiectivului către Soare pentru perioade lungi poate distruge senzorul digital. Poți plasa un filtru solar sau o lentilă de la ochelarii de eclipsă direct peste camera telefonului.

Pentru rezultate optime, este recomandat să dezactivezi blițul automat și să blochezi focalizarea și expunerea pe zona Soarelui. Deoarece lumina va fi intensă, redu manual nivelul de expunere glisând degetul în jos pe ecran până când conturul eclipsei devine clar și bine definit.

Folosirea unui trepied mic pentru telefon va elimina tremurul mâinii, oferind o claritate mult mai bună imaginii. Totuși, evitați să folosiți funcția de zoom digital la calitate maximă, deoarece aceasta va degrada considerabil rezoluția imaginii. Este preferabil să faci o poză clară la rezoluție nativă și să decupezi cadrul ulterior.

Pregătirea pentru contextul din teren

Pe lângă aspectele tehnice ce țin de privitul Soarelui, o experiență reușită depinde și de logistică. Locul din care alegi să privești eclipsa ar trebui să aibă o vizibilitate bună către orizont și să fie ferit de clădiri înalte sau obstacole naturale.

Dacă intenționezi să mergi într-o zonă de observare organizată sau într-un parc, este indicat să ajungi cu cel puțin o oră înainte de debutul fenomenului pentru a evita aglomerația și pentru a-ți pregăti spațiul. De asemenea, verificarea prognozei meteo locale este esențială, întrucât plafonul de nori poate afecta semnificativ vizibilitatea, caz în care identificarea unei locații alternative devine utilă.

Locurile din România de unde poate fi văzută eclipsa de Soare

Potrivit hărții publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Oradea se află printre orașele din România cu cea mai mare acoperire a Soarelui de pe 12 august, de aproximativ 33%.

Procente ridicate sunt indicate și în alte orașe din vest și nord-vest: Satu Mare – 32%, Arad – 31%, Timișoara – 28% și Baia Mare – 26%. În centrul țării, eclipsa va fi vizibilă într-o proporție mai redusă. La Cluj-Napoca, acoperirea va fi de aproximativ 20%, la Deva – 18%, iar la Alba Iulia – 15%.

Pe măsură ce ne deplasăm spre sudul și estul țării, procentul de acoperire scade considerabil. Harta indică aproximativ 11% la Târgu Jiu, 5% la Râmnicu Vâlcea, 5% la Craiova și doar 2% la Pitești.

În zona Moldovei, acoperirea va fi de aproximativ 9% la Suceava, 16% la Bistrița, 12% la Târgu Mureș, 5% la Miercurea Ciuc și doar 2% la Bacău. La Brașov, Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 3%.

Bucureștiul se află în afara zonei de vizibilitate a eclipsei, astfel că fenomenul nu va putea fi urmărit din Capitală, inclusiv de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

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