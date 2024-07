„Au fost foarte OK semifinalele. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, să mă calific, a fost realizat”, a declarat David Popovici după cursă.

„Aseară am adormit foarte greu, m-am culcat foarte târziu. Am avut multe lucruri de făcut: testul anti-dopping, masa târzie, masaj, nu mai știu ce am făcut, însă m-am odihnit cât de bine am putut, la fel cum o voi face și în seara asta”, a continuat David Popovici.

Sportivul în vârstă de 19 ani a mărturisit că „nu pot să intru fără trac”, dar că va da „tot ce am mai bun” în finala de miercuri, la 100 metri liber.

„Nu voi putea să intru fără trac mâine. Am avut și ieri trac (n.r. – în finala la 200 metri liber), a fost o finală foarte încordată, eram cu toții foarte agitați și blocați în căpățânile noastre. Nu e o surpriză, însă este că s-a înotat atât de tare. Bine, este o finală olimpică, însă comparativ cu ultima finală, cea de la Tokyo, s-a înotat substanțial mai tare”, a precizat David Popovici, după care a transmis că „merg să mă refac”.

Se vede pe faţa lor, se vede la ţarc, se vede pe faţa mea, sunt sigur. Nu suntem invincibili, însă cel care se apropie cel mai mult de a fi invincibil câştigă în ziua aia David Popovici:

David Popovici s-a clasat pe poziția a doua în semifinala sa cu un timp de 47,66 și are al cincilea timp.

El a fost devansat de chinezul Zhanle Pan, (47.21), de australianul Kyle Chalmers (47.58), de maghiarul Nandor Nemeth (47.61) şi de francezul Maxime Grousset (47.63).

Finala la 100 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 este programată miercuri, 31 iulie, de la ora 23:39.

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

