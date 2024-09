„Sunt două businessuri pe care aş vrea să le fac după ce mă retrag: mi-ar plăcea să existe la noi în ţară, nu ştiu cât e de posibil să vină din domeniul privat toate fondurile, e nevoie şi de ajutorul statului, un centru de dezintoxicare real (…) pentru cei cu adicţii grele sau uşoare, fie că e vorba de jocuri de noroc, băutură, droguri. Mi-ar plăcea să mă ocup de aşa ceva, să ajut, e foarte important”, a declarat David Popovici.

El mai spune că nu se vorbeşte aproape deloc la noi în ţară despre acest subiect şi sunt foarte mulţi oameni afectaţi. O parte din ei pot să plece să se trateze pentru astfel de dependențe în străinătate, însă nu toți au banii necesari, apreciază campionul olimpic.

„Şi mi-aş mai dori să avem cât mai puţini copii înecaţi la mare în fiecare an. Mi-ar plăcea să am bazinul meu, fundaţia mea, și să învăţ copiii să înoate, să ştie să nu se înece, să se poată duce la mare, la ştrand şi părinţii să nu stea cu stresul că îi ia un val”, a precizat Popovici.

David Popovici: Nu contează cât de talentat eşti, nu ai cum să reuşeşti fără sprijin

Campionul olimpic la 200 de metri liber a mai spus că uneori se întreabă dacă a meritat tot efortul depus pentru a ajunge unde este acum.

„Şi eu am avut un vis, am avut un plan şi eu am o echipă. Cred că fiecare dintre noi avem un vis şi ştim că nu e suficient doar să-ţi doreşti. De mic, mulţi au remarcat talentul pe care îl aveam”, povestește înotătorul.

Apoi, a înțeles că trebuie să muncească mult pentru a se vedea rezultatele, dar spune că a avut alături familia, prieteni, colegi, parteneri și colaboratori, care l-au ajutat să devină omul care este astăzi.

„Întrebarea pe care mi-o pun şi al cărei răspuns încerc să-l găsesc este dacă a meritat tot efortul să ajung unde sunt: ok, sunt primul şi al treilea la probele la care am evoluat. Acum înţeleg că deşi a fost greu, cu siguranţă a meritat. Din nou, nu contează cât de talentat eşti, nu ai cum să reuşeşti fără oamenii potriviţi, fără sprijin”, a mai spus campionul olimpic de doar 20 de ani.

Cum succesul vine după el și cu celebritatea, românul spune că o simplă plimbare prin parc sau pe stradă a început să devină o problemă, dar nu se arată agasat.

„Dacă ar fi ceva ce mi-aş dori şi eu, dar învăţ să mă adaptez la noua mea viaţă, ar fi să mă plimb prin parc sau pe stradă. Nu sunt agasat, să fie clar, dar uneori când vin 100-200 de oameni la tine şi îţi cer poze sau autografe, e obositor. (…) Am învăţat că pot să refuz, să nu creadă lumea că sunt arogant, nesimţit”, a explicat Popovici.

