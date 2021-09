„Super-transferul anului. Înotătorul David Popovici a ales Dinamo! Cel mai talentat înotător român din noua generație, David Popovici (17 ani), se alătură celui mai titrat club sportiv al României.

Multiplul campion european de juniori, una dintre marile surprize ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo, unde a fost la numai două sutimi de medalia de bronz la 200 metri liber, își va continua cariera la Dinamo. Alături de el va veni și antrenorul Adrian Radulescu”, se arată în anunțul făcut luni seară de reprezentanții Dinamo, care precizează că mai multe detalii despre transfer vor fi oferite în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc în curând.

După Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde a atras atenția întregii lumi prin prestația sa, David Popovici a fost curtat de universități importante din SUA, însă a anunțat recent că a ales să se pregăteacă în continuare în România.

„De când s-a deschis sezonul de recrutări, am primit o grămadă de oferte de la foarte multe universități – și de la cele mai prestigioase din America. Am fost onorat. Numai că, după mult timp de gândire, am ajuns la concluzia că mi-e foarte bine aici”, declara înotătorul la începutul lunii septembrie.

