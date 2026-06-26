Cine a terminat pe primul loc

Acesta a fost depășit doar de brazilianul Guilherme Santos Caribe (21,46 s). Podiumul l-a completat italianul Leondardo Deplano (21,90).

David Popovici a avut recordul precedent la 50 metri liber de 21,83 secunde, realizat la Campionatele Naționale de la Otopeni, în 2025. La cursa lui David Popovici de vineri seară a asistat din tribune și Giorgia Meloni, mai scrie Gazeta Sporturilor.

David Popovici va concura în toate cele trei zile ale competiției

David Popovici va concura în toate cele trei zile ale competiției, urmând ca sâmbătă să o facă la 100 de metri liber, iar duminică la 200 de metri liber. Acesta este însoțit la Roma de antrenorul Bogdan Stroe și de preparatorul fizic Dragoș Luscan. Antrenorul Adrian Rădulescu a rămas la București pentru unele chestiuni personale, scrie publicația menționată.

Numele „Sette Colli” înseamnă „Șapte Coline”

Deși nu este o competiție oficială precum Campionatele Mondiale sau Jocurile Olimpice, rezultatele obținute la Trofeul Sette Colli (Trofeo Settecolli) de la Roma sunt urmărite cu mare interes de specialiști și de federațiile naționale.

Concursul a fost organizat pentru prima dată în anul 1963, cu scopul de a le oferi celor mai buni înotători italieni șansa de a concura împotriva elitelor mondiale în afara marilor competiții precum Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale sau Europene.

De-a lungul timpului, competiția a devenit un reper în calendarul internațional al înotului, iar numele „Sette Colli” înseamnă „Șapte Coline”, o referire la cele șapte coline istorice pe care a fost construit orașul Roma.









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