De la vis la realitate

„Când eram mic, îi urmăream pe marii campioni la televizor. Ieri, tinerii înotători au avut șansa să întâlnească unii dintre cei mai mari campioni ai lumii, să le adreseze întrebări și să concureze alături de ei”, a transmis David Popovici, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Un vis pe care l-am avut la început de drum a devenit realitate. Evenimentul la care mi-aș fi dorit să am acces când eram un tânăr sportiv a ajuns, în premieră, în România. Să pot oferi această experiență celor 663 de tineri înotători din România și din alte 13 țări este o bucurie greu de pus în cuvinte”, a continuat David Popovici.

Campionul a subliniat că evenimentul nu înseamnă doar competiție, ci este despre curaj, vise și despre a le arăta tinerilor că prin muncă, pasiune și încredere, orice obiectiv poate deveni realitate. „Sunt recunoscător și mândru că am putut lua parte la această poveste”, a adăugat el.

Le-a mulțumit sportivilor prezenți la eveniment

David Popovici le-a mulțumit sportivilor de top care au participat la eveniment – Adam Peaty (Marea Britanie), Diogo Ribeiro (Portugalia), Angelina Köhler (Germania), Apostolos Christou (Grecia), Lauren Cox (Marea Britanie) și Veera Kivirinta (Finlanda) – pentru inspirația oferită prin prezența lor.

De asemenea, și-a exprimat recunoștința față de Ed Baxter, echipa Sprint With The Stars, organizatori, parteneri și sponsori, printre care Raiffeisen Bank, eMAG, Orange, Dorna, Kaufland România, Sun Wave Pharma, Porsche România, Union Plaza Hotel, Prime Batteries Technology, Seratel, FRNPM, mass-media și publicul care a creat o atmosferă deosebită.

Mesaj special pentru tatăl său

Un mesaj special a fost dedicat tatălui său: „Mulțumesc, tata, Mihai Popovici, că ai spus «da» de la început și că ai coordonat totul astfel încât magia să se întâmple”.

Într-un interviu pentru Libertatea, David Popovici a mărturisit că „nu trebuie să fii special. Trebuie să fii încăpățânat, răbdător și normal”.

David Popovici a concurat, sâmbătă, alături de alte șapte nume mari ale înotului mondial, în cadrul primei ediții internaționale a competiției „Sprint with the Stars” organizate în România.

Aproape 1.300 de participanți s-au înscris la eveniment, printre care și 344 de concurenți, dintre care unii au avut șansa de a înota într-o finală alături de David Popovici.

După concurs, comentatorul TVR Emil Hossu-Longin a vorbit pentru Libertatea despre „fenomenul David Popovici”.

Sprint With The Stars a fost fondat în 2019 de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty și fostul său partener de antrenament, Ed Baxter.

Competiția propune un format original, în care înotătorii amatori au șansa de a concura alături de sportivi de nivel mondial.

Evenimentul este dedicat exclusiv probelor de sprint pe distanța de 50 de metri, la toate stilurile de înot.

Cei mai rapizi nouă sportivi din fiecare categorie de vârstă se califică în finală, unde culoarul central este ocupat de unul dintre „Staruri”, care pornește cu un handicap calculat în funcție de vârsta celorlalți concurenți, încercând să recupereze diferența.

Vipan Kumar, despre salvarea fetiței din lacul înghețat: „A fost foarte curajoasă. Am alunecat, dar nu i-am dat drumul"
Interviu
Știri România 19:58
Vipan Kumar, despre salvarea fetiței din lacul înghețat: „A fost foarte curajoasă. Am alunecat, dar nu i-am dat drumul”
Incendiu la Universitatea din Oradea. Un laborator și un atelier au ars complet
Știri România 19:45
Incendiu la Universitatea din Oradea. Un laborator și un atelier au ars complet
Monden

Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie"
Stiri Mondene 16:50
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
„Survivor România", 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 15:32
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
