David Popovici, pentru Libertatea: „Nu trebuie să fii special. Trebuie să fii încăpățânat, răbdător și normal”

Peste 650 de copii din 13 țări au participat la eveniment

Deși afară temperaturile sunt scăzute, în sală s-au simțit doar entuziasmul și emoția. Peste 650 de copii din 13 țări au venit să-și măsoare forțele cu idolii lor. Nu a fost doar o competiție, ci o lecție de umanitate.

„Știm cu toții că nu se compară condițiile de aici cu cele ale Germaniei sau Marii Britanii. Nu se compară, clar. Am speranțe, uite, bazinul de la Lia Manoliu o să intre, teoretic, în renovare. Astăzi suntem într-un bazin, cel mai frumos și complet din România. Au mai fost aici (n.r. – ceilalți sportivi prezenți la eveniment), la diferite concursuri. Au fost impresionați de organizare și de acest complex” a declarat David Popovici înainte de eveniment.

„Vrem să le arătăm copiilor că și campionii sunt oameni, pot vorbi și pot fi întrecuti”

David Popovici a subliniat că scopul principal al „Sprint with the Stars” este să le arate tinerilor sportivi că marii campioni sunt, înainte de toate, oameni: pot glumi, pot oferi sfaturi și, cel mai important, pot fi întrecuți.

Pentru David, acesta este primul eveniment major după Mondialele din vară și vacanța în Singapore. Campionul nostru a recunoscut că are emoții, dar le vede ca pe un semn de implicare: „Dacă ai emoții, înseamnă că îți pasă”, a punctat acesta.

sursă: TVR Sport

„Muncesc în fiecare zi ca să am grijă de copilul din mine”

Întrebat de redactorul-șef al LIbertatea, Dorin Chioțea, despre cum reușește să rămână conectat la realitate, David a oferit o perspectivă matură asupra succesului. Se descrie ca fiind un tânăr încăpățânat, răbdător și, surprinzător pentru mulți, „normal”.

Deși viața sa se desfășoară contra cronometru, sportivul mărturisește că lucrează zilnic la menținerea „copilului interior”, recuperând acum momentele de joacă pe care antrenamentele dure din copilărie le-au pus în plan secund.

Un fan care și-a tatuat recordul mondial al lui David Popovici

Momentul culminant al interviului a fost evocarea unei amintiri dragi: un fan care și-a tatuat recordul său mondial de 46.86 secunde chiar a doua zi după cursă.

Pentru anul 2026, dorințele campionului rămân simple și profunde: sănătate pentru cei dragi și capacitatea de a se bucura de viață, indiferent de rezultatele de pe tabelă. Un spectacol al sportului, un spectacol al caracterelor – „Sprint with the Stars” a demonstrat încă o dată că înotul românesc are un viitor strălucit.