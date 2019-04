Huiduielile și înjurăturile faniilor formației U Craiova 1948 la adresa lui Valentin Dragnea la meciul disputat pe 30 martie, la Drobeta-Turnu Severin, au pus pe jar Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți și Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Frații Buzești” Craiova.

Derby-ul Seriei a III-a din Liga 3, urmărit de circa 500 de spectatori, s-a terminat cu un scandal monstru. Spiritele s-au încins la finalul partidei. Antrenorul formației teleormănene, Erik Lincar, a fost scos în șuturi de pe teren, iar la vestiar, susține că a fost bătut de antrenorii echipei gazdă, Adrian Filip și Valentin David.

Șefii celor două instituții au considerat că plecarea în siguranță a fiului liderului PSD Liviu Dragnea de la stadion reprezintă o ”misiune cu grad mare de risc”, motiv pentru au fost disponibilizate trupe de polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (S.A.S.).

Suporterii furioși s-au arătat indignați de protecția de care se bucură ”prințișorul” Valentin Dragnea din partea organelor statului. Mai mulți oameni au apelat la ziarul Libertatea, pentru a afla dacă este normal ceea ce se întâmplă, iar noi ne-am adresat IJP Mehedinți și Grupării de Jandarmi Mobilă ”Frații Buzești” Craiova.



IJP Mehedinți: ”Decizia a aparținut comandantului acțiunii”

Locțiitorul șefului IPJ Mehedinți, comisar-șef de poliţie Luca Remus Lucian, a oferit următoarele explicații:

”Decizia ca autocarul și mașinile în care se aflau sportivii și oficialii echipei oaspete să fie însoțite de un echipaj al Serviciului de Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți a aparținut comandantului acțiunii. De asemenea, facem precizarea că, în astfel de misiuni, comandantul acțiunii este un reprezentant al Jandarmeriei”.

Potrivit site-ului IJP Mehedinți, principalele atribuții ale S.A.S. sunt: execută controale și filtre pe timp limitat în zone și medii cu potențial criminogen ori cu infracționalitate ridicată și participă la întărirea dispozitivelor de ordine de pe raza localităților, în zone cu criminalitate ridicată; realizează intervenții pentru descurajarea-destructurarea grupurilor nonconformiste, prevenirea constituirii în bande organizate a persoanelor predispuse la săvârșirea de infracțiuni cu violență și participă împreună cu alte efective la executarea raziilor și acțiunilor polițienești; participă la limitarea efectelor accidentelor de amploare, calamităților naturale și catastrofelor, la salvarea de vieți omenești, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită.

Jandermeria Craiova: ”Suporterii au avut atitudine violentă”

Libertatea a obținut o reacție și de la Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Frații Buzești” Craiova:

”Cu o noapte înainte de meci, autocarul echipei de fotbal Turris Măgurele a fost vandalizat prin înțeparea cauciucurilor, pe acesta fiind scrise mesaje obscene.

De asemenea, în aceeași noapte, președintele respectivei echipe de fotbal a susținut că a fost sunat de o persoană necunoscută și amenințat.

Având în vedere aceste informații, s-a dispus ca un echipa al forțelor de ordine să însoțească autocarul echipei de fotbal din Turnu-Măgurele, pentru a evita producerea unor incidente, care să pună în pericol integritatea fizică a sportivilor și oficialilor.

La finalul partidei, în urma unor altercații între oficialii celor două echipe, mai mulți suporteri ai echipei gazdă au încercat să intre pe teren pentru a-i agresa pe oficialii și fotbaliștii echipei oaspete.

Jandarmii au intervenit și nu le-au permis suporterilor să intre pe gazon. Având în vedere că atitudinea violentă a suporterilor ar fi putut continua și după finalul meciului în afara stadionului, s-a decis ca autocarul și mașinile în care erau sportivii și oficialii echipei oaspete să fie însoțite de un echipaj al Serviciului de Acțiuni Speciale al Poliției Mehedinți.

Menționăm că Jandarmeria și Poliția adoptă astfel de măsuri în cazul tuturor evenimentelor cu un anumit grad de risc”, se arată în comunicatul semnat de comandantul GJMb Craiova, Lt. col Mirea Cosmin-Raul.

Turris: ”Am fost escortați câteva sute de metri”

Președintele clubului Turris Măgurele, Mădălin Ioniță, a explicat pentru Libertatea: ”Am cerut protecția forțelor de ordine după ce ne-a fost vandalizat autocarul în parcarea hotelului, în noaptea de dinaintea meciului. Am sunat la Jandarmeria Teleorman, care a luat legătura cu Jandarmeria Mehedinți. Așa este protocolul. Timp de o oră, după ce s-a terminat meciul, n-am avut curaj să ieșim din stadion din cauza suporterilor recalcitranți care ne așteptau în stradă. Echipajele de poliție ne-au escortat câteva sute de metri, până în locul unde aveam parcate mașinile personale. De acolo, am plecat singuri, fără probleme. La recomandarea forțelor de ordine, am luat-o pe alt traseu, pentru a nu ne întâlni cu fanii Craiovei. Ne-am obișnuit să fim tratați cu ostilitate în deplasări din cauza faptului că suntem considerată echipa lui Liviu Dragnea”.

FRF judecă miercuri bătăia din teren

Incidentele de la meciul U Craiova 1948 – Turris Măgurele (0-1), din Liga 3, vor fi judecate azi de Comisia de Disciplină și Etică a FRF. Au fost citați trei dintre cei implicați în altercația de la finalul partidei: jucătorul Mădălin Ciucă și antrenorul Valentin David de la U Craiova 1948 SA și antrenorul Erik Lincar de la Turris, a cărui formație este ca și promovată în Liga 2. Formația teleormăneană conduce Seria a III-a a Ligii 3, cu 50 de puncte, urmată de ACS Flacăra Horezu, 42 de puncte, și de U Craiova 1948 SA, 38 de puncte.

