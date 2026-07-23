Principala nemulțumire a suporterilor din Argentina se îndreaptă către brigada de arbitri conduse de slovenul Slavko Vinčić, pe care îl acuză direct că ar fi viciat rezultatul partidei.

Acuzațiile fanilor: „Arbitru cumpărat pentru a influența meciul”

Inițiatorii petiției susțin că au identificat presupuse „dovezi video” din care ar reieși că centralul din Slovenia a acționat părtinitor pe parcursul celor 90 de minute.

Momentul de maximă tensiune invocat de argentinieni a avut loc în repriza a doua, când mijlocașul Enzo Fernández a fost eliminat după ce a primit cel de-al doilea cartonaș galben.

Fanii susțin că decizia a fost disproporționată și că a înclinat decisiv balanța în favoarea naționalei Spaniei.

„Nu este vorba doar de o chestiune de justiție pentru Argentina, ci și pentru viitorul fotbalului mondial. Trebuie să garantăm integritatea arbitrilor la toate nivelurile sportului. Dacă permitem ca să treacă neobservată corupția pe această scenă globală, vom da un exemplu negativ pentru generațiile viitoare de sportivi și fani”, se arată într-un fragment din textul petiției.

Trecutul arbitrului Slavko Vinčić, readus în atenție

Pentru a-și susține teoria, inițiatorii campaniei au scos la iveală un episod controversat din trecutul centralului sloven. În anul 2020, Slavko Vinčić a fost reținut temporar de poliția din Bosnia și Herțegovina în cadrul unei operațiuni ample de combatere a crimei organizate.

Totuși, speculațiile fanilor ignoră faptele oficiale de la acel moment: investigațiile autorităților au stabilit rapid că centralul nu a fost implicat în nicio activitate ilegală.

Vinčić a fost oprit exclusiv pentru a da o declarație în calitate de martor, nefiind pus sub acuzare sau cercetat penal ulterior de către organele judiciare.

Demersul rămâne un simplu protest al fanilor

În ciuda amplorii pe care a luat-o demersul în mediul online, inițiativa suporterilor nu are nicio valoare juridică sau regulamentară. Regulamentele FIFA sunt extrem de clare în privința deciziilor de arbitraj și a rezultatelor omologate pe teren, neexistând nicio bază legală pentru ca o finală de Campionat Mondial să fie rejucată pe baza unei petiții publice.

Deși demersul reflectă dezamăgirea profundă a fanilor sud-americani în urma pierderii trofeului, încercarea de a schimba deznodământul din teren rămâne doar o formă de protest simbolic, fără niciun efect asupra palmaresului competiției.

Pe de altă parte, petiția globală Argentina Out a adunat peste 23 de milioane de semnături din 170 de țări, solicitând excluderea definitivă a naționalei Argentinei de la Campionatul Mondial de fotbal.

Textul petiției acuză FIFA și arbitrii de „părtinire în favoarea lui Lionel Messi și a Argentinei”, adăugând: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiție, când câștigătorul este deja cunoscut? Excludeți Argentina din Cupa Mondială și acordați o șansă echitabilă tuturor celorlalți”.

Deși strângerea semnăturilor s-a încheiat, dezbaterile pe rețelele sociale continuă să fie intense.

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