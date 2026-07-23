Principala nemulțumire a suporterilor din Argentina se îndreaptă către brigada de arbitri conduse de slovenul Slavko Vinčić, pe care îl acuză direct că ar fi viciat rezultatul partidei.

Acuzațiile fanilor: „Arbitru cumpărat pentru a influența meciul”

Inițiatorii petiției susțin că au identificat presupuse „dovezi video” din care ar reieși că centralul din Slovenia a acționat părtinitor pe parcursul celor 90 de minute.

Momentul de maximă tensiune invocat de argentinieni a avut loc în repriza a doua, când mijlocașul Enzo Fernández a fost eliminat după ce a primit cel de-al doilea cartonaș galben.

Fanii susțin că decizia a fost disproporționată și că a înclinat decisiv balanța în favoarea naționalei Spaniei.

„Nu este vorba doar de o chestiune de justiție pentru Argentina, ci și pentru viitorul fotbalului mondial. Trebuie să garantăm integritatea arbitrilor la toate nivelurile sportului. Dacă permitem ca să treacă neobservată corupția pe această scenă globală, vom da un exemplu negativ pentru generațiile viitoare de sportivi și fani”, se arată într-un fragment din textul petiției.

Trecutul arbitrului Slavko Vinčić, readus în atenție

Pentru a-și susține teoria, inițiatorii campaniei au scos la iveală un episod controversat din trecutul centralului sloven. În anul 2020, Slavko Vinčić a fost reținut temporar de poliția din Bosnia și Herțegovina în cadrul unei operațiuni ample de combatere a crimei organizate.

Totuși, speculațiile fanilor ignoră faptele oficiale de la acel moment: investigațiile autorităților au stabilit rapid că centralul nu a fost implicat în nicio activitate ilegală.

Vinčić a fost oprit exclusiv pentru a da o declarație în calitate de martor, nefiind pus sub acuzare sau cercetat penal ulterior de către organele judiciare.

Demersul rămâne un simplu protest al fanilor

În ciuda amplorii pe care a luat-o demersul în mediul online, inițiativa suporterilor nu are nicio valoare juridică sau regulamentară. Regulamentele FIFA sunt extrem de clare în privința deciziilor de arbitraj și a rezultatelor omologate pe teren, neexistând nicio bază legală pentru ca o finală de Campionat Mondial să fie rejucată pe baza unei petiții publice.

Deși demersul reflectă dezamăgirea profundă a fanilor sud-americani în urma pierderii trofeului, încercarea de a schimba deznodământul din teren rămâne doar o formă de protest simbolic, fără niciun efect asupra palmaresului competiției.

Pe de altă parte, petiția globală Argentina Out a adunat peste 23 de milioane de semnături din 170 de țări, solicitând excluderea definitivă a naționalei Argentinei de la Campionatul Mondial de fotbal.

Textul petiției acuză FIFA și arbitrii de „părtinire în favoarea lui Lionel Messi și a Argentinei”, adăugând: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiție, când câștigătorul este deja cunoscut? Excludeți Argentina din Cupa Mondială și acordați o șansă echitabilă tuturor celorlalți”.

Deși strângerea semnăturilor s-a încheiat, dezbaterile pe rețelele sociale continuă să fie intense.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.RO
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Adevarul.ro
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Juan Bauza, la Rapid?! Negocieri avansate între argentinian și Victor Angelescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Juan Bauza, la Rapid?! Negocieri avansate între argentinian și Victor Angelescu. Exclusiv
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Financiarul.ro
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
ObservatorNews.ro
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Libertateapentrufemei.ro
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Mediafax.ro
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Redactia.ro
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință