Suporterii celor de la Csikszereda, formație nou-promovată în Superliga, afișează însemnele Ținutului Secuiesc la fiecare meci.

Tricouri cu „Szekelyfold”, Ținutul Secuiesc la meci

Acum, cu câteva minute înainte de startul partidei, copiii din Academie au intrat pe teren purtând tricouri unde era inscripționată denumirea unei regiuni care nu are un statut administrativ recunoscut oficial în România.

GSP.RO notează că tricourile erau bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, și erau însoțite de textul „Szekelyfold” (Ținutul Secuiesc).

Ulterior, în locul siglei erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul regiunii care nu are un statut administrativ recunoscut oficial în România.

Mai mult, suporterii ciucanilor cântă imnul Ținutului Secuiesc la fiecare meci de pe teren propriu din Superliga.

Universitatea Craiova s-a impus după ce a fost condusă. Nsimba a marcat o „dublă”, iar oltenii au câștigat cu 2-1 și au rămas neînvinși în Superliga după 6 etape.

Ce este Ținutul Secuiesc

Așa-numitul Ținut Secuiesc este un teritoriu format din județele Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, județele cu cele mai mari procentaje de populație de etnie maghiară din România: Harghita (85,2%), Covasna (73,7%), Mureș (38,1%).

Decizie controversată la meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la stadion?

Etnicii maghiari din Ținutul Secuiesc militează pentru o autonomie sporită față de celelalte provincii, dar autoritățile centrale de la București consideră că pretențiile sunt anticonstituționale și nu iau în considerare niciun proiect de autonomie teritorială pe baze etnice.

