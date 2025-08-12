PSV a anunțat cea de-a opta achiziție a verii: Dennis Man. Atacantul de 26 de ani vine de la Parma pentru o sumă estimată la 7,5 milioane de euro plus bonusuri.

Man, considerat succesorul lui Johan Bakayoko la Eindhoven, a semnat un contract pe patru ani. Acesta va purta tricoul cu numărul 27.

La exact 24 de ani de când Ovidiu Stângă a plecat de la PSV, Dennis Man face pasul către echipa din Eindhoven. Fostul mijlocaș oltean a fost precedat de Gheorghe Popescu.

Ex-căpitanul naționalei a evoluat timp de patru ani pe „Philips Stadion” și a avut cele mai multe jocuri în Eredivisie, cucerind două titluri de campion al Olandei.

Dennis a venit la Parma în ianuarie 2021 şi a evoluat în 142 de meciuri, marcând 28 de goluri şi adunând 17 pase decisive.

dennis man (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

„PSV e un club cu o istorie uriașă, care se luptă an de an pentru trofee”

„Încă un Man în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis. Aduce pasiune, viteză și precizie la PSV”, au scris olandezii.

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

În vreme ce Dennis Man a rostit primele cuvinte ca nou jucător al campioanei din Eredivisie: „Am acceptat imediat și am spus să mergem mai departe”.

„PSV e un club cu o istorie uriașă, care se luptă an de an pentru trofee. Asta îmi doresc și eu. E un club la care orice jucător ambițios vrea să ajungă”, a mai spus Man.

Care a mai punctat: „Știu foarte mulți jucători care au evoluat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… Iar eu pot continua. Sunt flămând de performanță și să câștig trofee cu PSV. Abia aștept să încep!”.

Gică Popescu și Ovidiu Stîngă au câștigat 5 titluri în Olanda!

Gică Popescu, actualul președinte al celor de la Farul, pleca în septembrie 1994 în Premier League, după ce Tottenham l-a cumpărat de la PSV cu echivalentul a 2,9 milioane de euro, notează GSP.RO.

Stângă (24 de selecții la echipa națională) a cucerit de trei ori titlul în Olanda (1996-1997, 1999-2000 și 2000-2001) și a plecat liber de contract, revenind în țară, dar la Dinamo.

La mai puțin de doi ani distanță, cu echipa din Eindhoven semna alt oltean, Ovidiu Stângă. Venea după experiența de un an la Salamanca și PSV plătea 1,83 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile mijlocașului dreapta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Viva.ro
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.RO
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Ilinca Șulea, tânăra pasionată de croșetat: „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va alege modele unicat”
Știri România 14:00
Ilinca Șulea, tânăra pasionată de croșetat: „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va alege modele unicat”
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Știri România 13:05
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul făcut de Bursucu' după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Exclusiv
Stiri Mondene 14:20
Anunțul făcut de Bursucu’ după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”
Stiri Mondene 14:03
Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
ObservatorNews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
GSP.ro
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
Parteneri
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
KanalD.ro
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă
KanalD.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă

Politic

Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 11 aug.
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn