PSV a anunțat cea de-a opta achiziție a verii: Dennis Man. Atacantul de 26 de ani vine de la Parma pentru o sumă estimată la 7,5 milioane de euro plus bonusuri.

Man, considerat succesorul lui Johan Bakayoko la Eindhoven, a semnat un contract pe patru ani. Acesta va purta tricoul cu numărul 27.

La exact 24 de ani de când Ovidiu Stângă a plecat de la PSV, Dennis Man face pasul către echipa din Eindhoven. Fostul mijlocaș oltean a fost precedat de Gheorghe Popescu.

Ex-căpitanul naționalei a evoluat timp de patru ani pe „Philips Stadion” și a avut cele mai multe jocuri în Eredivisie, cucerind două titluri de campion al Olandei.

Dennis a venit la Parma în ianuarie 2021 şi a evoluat în 142 de meciuri, marcând 28 de goluri şi adunând 17 pase decisive.

„PSV e un club cu o istorie uriașă, care se luptă an de an pentru trofee”

„Încă un Man în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis. Aduce pasiune, viteză și precizie la PSV”, au scris olandezii.

În vreme ce Dennis Man a rostit primele cuvinte ca nou jucător al campioanei din Eredivisie: „Am acceptat imediat și am spus să mergem mai departe”.

„PSV e un club cu o istorie uriașă, care se luptă an de an pentru trofee. Asta îmi doresc și eu. E un club la care orice jucător ambițios vrea să ajungă”, a mai spus Man.

Care a mai punctat: „Știu foarte mulți jucători care au evoluat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… Iar eu pot continua. Sunt flămând de performanță și să câștig trofee cu PSV. Abia aștept să încep!”.

Gică Popescu și Ovidiu Stîngă au câștigat 5 titluri în Olanda!

Gică Popescu, actualul președinte al celor de la Farul, pleca în septembrie 1994 în Premier League, după ce Tottenham l-a cumpărat de la PSV cu echivalentul a 2,9 milioane de euro, notează GSP.RO.

Stângă (24 de selecții la echipa națională) a cucerit de trei ori titlul în Olanda (1996-1997, 1999-2000 și 2000-2001) și a plecat liber de contract, revenind în țară, dar la Dinamo.

La mai puțin de doi ani distanță, cu echipa din Eindhoven semna alt oltean, Ovidiu Stângă. Venea după experiența de un an la Salamanca și PSV plătea 1,83 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile mijlocașului dreapta.

