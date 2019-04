Necunoscuta în lotul României este cine va aduce punctul victoriei, considerând că Simona Halep va câștiga ambele jocuri de simplu.

Căpitanul nejucător Florin Segărceanu și antrenoarea Alina Tecșor au de ales între Mihaela Buzărnescu, 30 de ani, 30 WTA, și Irina Begu, 28 de ani, 83 WTA.

Prima a capotat la Ostrava, pe hard, în cele două partide de simplu în care a fost folosită, dar este în ușoară revenire de formă, iar cea de-a doua este mai slab clasată, dar are avantajul că este prietenă cu liderul echipei, Simona Halep, și este mai rutinată la Fed Cup.

Din lotul României mai fac parte Monica Niculescu, care va evolua doar la dublu – probabil în tandem cu Begu, și Raluca Olaru, adusă să joace numai la dublu și dacă România va avea asigurată matematic calificarea sau dacă va apărea vreo accidentare.

”Miki o domină clar pe Irina”

Așadar, cine va fi aghiotanta Simonei? ”La simplu, eu aș merge pe jucătoarea care s-a descurcat mai bine sub presiune în circuit. Buzărnescu a mers mai bine în momentele grele, are victorii la jucătoare importante, cum ar fi Svitolina. Are o urcare constantă, de doi ani. Miki are alt tenis. Una este să fii în Top 30, iar alta înseamnă Top 90. În meci direct, Miki o domină clar pe Irina. E o clasă peste ea!”, crede Firicel Tomai.

Face Halep echipa României? ”Am mai zis: într-o echipă, numărul 1 poate avea un cuvânt de spus, dacă vrea. Nu cred că este cazul Simonei. Antrenorul va decide cine va juca. Florin ( n.r. – Segărceanu) are feelingul de a alege bine, simte cine are teamă, cine este mai conectată etc”.

Calculele pentru ziua a doua sunt, la rându-le, complicate, consideră același tehnician: ”Dacă va fi folosită Begu sâmbătă, iar după prima zi va fi 2-0 pentru România, atunci Irina va evolua și a doua zi la simplu, sacrificând dublul.

Begu poate fi mai eficientă decât Olaru, la dublu. La dublu contează partenera, cine domină și cine impune ritmul. De exemplu, în perehea Mergea – Tecău, Florin impunea ritmul, avea mai multe idei, iar Horică accepta”.

Cornet, marele deranj al Simonei

Nici adversarele n-au totul limpede. Kristina ”Kiki” Mladenovic își dispută cu Alize Cornet locul de rachetă numărul 2 în echipa Franței. ”Nu știu de ce francezii au ales ca meciurile să se dispute pe zgură, pentru că Garcia și Mladenovic se descurcă mai bine pe hard. Mladenovic excelează pe suprafețele rapide, iar Cornet este mai greu de bătut pe zgură și poate s-o deranjeze mai mult pe Halep. Cornet joacă înalt, folosește slice-ul, are anduranță în schimburi, variază jocul mai mult. Mladenovic a mai bătut-o pe Halep, dar cred că, acum, Simona își va face punctele (n.r. – este 3-2 la general pentru româncă, dar pe zgură au jucat o singură dată, la Mastersul de la Madrid 2017, succes Halep)”.

”Mledenovic se ocupă și cu moda”

Tomai a analizat atent tabăra franceză, în care Mladenovic l-a cooptat pe antrenorul Sascha Bajin, cel care a făcut-o pe japoneza Naomi Osaka liderul WTA: ”De când este cu Thiem (n .r. – jucător austriac aflat pe locul 5 ATP), Mladenovic nu prea mai obține rezultate bune. Are un serviciu mai bun, dar asta contează mai puțin pe zgură. Sascha Bajin n-o poate duce pe Mladenovic pe locul 1. Niciodată. Nu se compară cu Osaka, care seamănă ca stil mai mult cu Simona. Nu vine un antrenor și dă ceva magic sportivei. Mladenovic nu moare pe teren. Ea este frumoasă, înăltuță, se ocupă și cu modelingul, cu moda…”.



Kristina Mladenovic și Dominic Thiem, un cuplu la modă

