Kylian Mbappé, de neoprit în Philadelphia, în ciuda unei furtuni violente

Vedeta „Cocoșului Galic”, Kylian Mbappé, a făcut instrucție cu apărarea Irakului în etapa a doua a Grupei I. Atacantul a reușit o „dublă” de senzație și a fost motorul echipei pregătite de Didier Deschamps. Partida disputată la Philadelphia a avut însă un moment complet neobișnuit, fiind întreruptă timp de aproximativ două ore din cauza unei furtuni violente. Deși organizatorii se așteptau la călduri sufocante în această perioadă, vremea a creat probleme majore de strategie. Cu toate acestea, calitatea individuală a decis meciul.

„Mbappé este jucătorul de clasă mondială care se poate impune parcă mai ușor la echipa națională a Franței. Este și mult mai tânăr decât la echipele de club. Este un fotbalist pe care ceilalți îl recunosc drept lider, iar un lider inspiră. El inspiră jucătorii din naționala Franței”, a declarat Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea.

Jurnalistul a amintit și de precedentul istoric din Qatar, când Mbappé a dus aproape singur povara finalei: „Să nu uităm de finala în care, practic, Argentina vs Mbappé a fost 3 la 3, toate golurile Franței le-a dat Mbappé, transformând și o lovitură de departajare”.

Lionel Messi, lider la 38 de ani. Cine este geniul din umbra „Scalonetei”?

Cu doar câteva ore înainte de recitalul lui Mbappé, Lionel Messi oferise o replică pe măsură în tricoul Argentinei. Sud-americanii au învins Austria cu 2-0, ambele goluri fiind înscrise de starul ajuns la 38 de ani, care continuă să surprindă pe toată lumea.

„Este un duel de la distanță extraordinar între doi dintre cei mai buni jucători din lume. Messi, cu vitalitatea lui extraordinară, e o surpriză. Ziceam că este surpriza campionatului mondial pentru că oarecum dispăruse după plecarea în Major League Soccer, în Statele Unite. Dispăruse oarecum din atenția publicului, pentru că fotbalul nord-american, oricât ar încerca să fie performant, nu reușește să se ridice la nivelul Europei. A dat toate golurile Argentinei de până acum, ceea ce nu e deloc puțin pentru un jucător de 38 de ani, un lider fabulos”, a mai precizat Dorin Chioțea.

Totuși, redactorul-șef Libertatea atrage atenția că reflectoarele sunt îndreptate prea mult doar spre decarul pumelor, trecându-se cu vederea meritul selecționerului: „Lumea sigur că se uită la Messi, dar privește prea puțin pe celălalt Lionel din echipa Argentinei, antrenorul Lionel Scaloni. Naționala Argentinei este numită «La Scaloneta» de presa din țară. Scaloni, prin stilul lui de management care se predă și în revistele și la televiziunile economice, a reușit să închege această orchestră plină de orgolii. A reușit să-i încoloneze în spatele lui Messi, să-l facă pe Messi un lider și, mai ales, să facă din Argentina o echipă câștigătoare.”

Efectul acestui tip de management este vizibil pe teren, unde toată echipa luptă cot la cot pentru ca liderul lor să doboare record după record:

„Se observă bucuria de a juca fotbal a acestei echipe, energia pe care o au și pe care o dă căpitanul lor. Jucători mari, precum Lautaro Martinez de la Inter Milan, parcă toți joacă pentru Messi. Își doresc ca el să doboare toate recordurile posibile, el fiind deja golgheter all-time al Cupei Mondiale”, a explicat Dorin Chioțea.

Arma secretă a Argentinei și bătălia tehnologică împotriva climei

Pe lângă duelul pur ofensiv la care se adaugă și norvegianul Erling Haaland, echipele care vor să ajungă în fazele superioare au nevoie și de alte puncte forte.

Portar de clasă mondială: Dorin Chioțea amintește că, spre deosebire de alte naționale, Argentina are un as în mânecă: „Argentina are și un portar extraordinar. Nu e la fel de mediatizat precum Maignan la Franța sau Courtois la Belgia, dar Dibu Martinez este un portar fabulos, omul care a fost decisiv pentru titlul mondial în prelungirile de acum patru ani”.

Dorin Chioțea amintește că, spre deosebire de alte naționale, Argentina are un as în mânecă: „Argentina are și un portar extraordinar. Nu e la fel de mediatizat precum Maignan la Franța sau Courtois la Belgia, dar Dibu Martinez este un portar fabulos, omul care a fost decisiv pentru titlul mondial în prelungirile de acum patru ani”. Bătălia medicinei sportive: În fața căldurilor extreme din Texas sau a furtunilor din Philadelphia, selecționatele mari au apelat la inovații tehnologice uimitoare. „Spania a făcut furori, fizioterapeutul lor a venit cu tot felul de inovații puse la dispoziție de sponsorul tehnic, fel de fel de veste care conțin geluri ce mențin răcoarea jucătorilor. Tricourile sunt foarte ușoare, tehnologiile scot foarte ușor transpirația. Cred că e o bătălie și a medicinei sportive aici. A avansat foarte tare în ultimii ani”, a subliniat Chioțea.

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