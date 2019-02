Drama fotbalistului Jose Enrique, fost jucător la Liverpool: ”Am crezut că o să mor”

Jose Enrique, 76 de meciuri și 2 goluri pentru Liverpool între 2011 și 2016, a aflat anul trecut, în mai, că are o tumoare canceroasă pe creier. Ultima oară a evoluat la Zaragoza, iar în vara lui 2017, a trebuit să abandoneze fotbalul din cauza unei leziuni la genunchi grave.

Dar asta nu e cel mai rău lucru care i s-a întâmplat. În mai 2018 a aflat de tumoare!



„Când am auzit că am o tumoare pe creier, am crezut ca o să mor. Eram cu copii la Disneyland, la Paris, când am primit vestea. am încheiat vacanța și m-am dus la spital. Mă durea foarte tare capul de câteva săptămâni. Doctorul mi-a spus că am o tumoare rarisimă, apare la unul dintr-un milion de oameni”, a spus Enrique.



„Am crezut că o să mor!', e confesiunea șocantă a fostului fotbalist.

„Mi-am pierdut vederea la ochiul stâng! Am aflat că am tumoarea de două decenii. Medicii mi-au au spus că e posibil să o fi avut la naștere, dar poate să fi apărut la 20 sau 25 de ani”, a declarat Enrique, pentru BBC.

Enrique a fost operat pe creier, iar intervenția pare să fi fost un succes. Acum trebuie să facă terapie, în condițiile în care a fost la un prag să se sinucidă.

Merge mai departe pentru familie.

