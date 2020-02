De Mihai Toma,

Citându-l pe marele teolog Nicu Steinhardt, antrenorul ”lupilor” a spus ca ”victoria nu este obligatorie, dar lupta da!”.

Și va lupta și extrema spaniolă Pol Roige! Asta chiar dacă a trecut recent printr-o tragedie. Sâmbătă, în etapa a 22-a din Liga 2, ibericul a fost pe teren în victoria cu Dunărea Călărași (2-0), duminică a aflat că soția sa gravidă a pierdut sarcina!

Chiar și așa, Pol va fi pe teren sâmbătă, 29 februarie, cu Farul!

Croata Ana Rasevici, model, e partenera lui Pol Roige.



Pol Roige Rodriguez, 26 de ani, a ajuns la Ploiești din Suedia, de la Sundsvall, cu care a retrogradat sezonul trecut în liga secundă. E un jucător format în Academiile lui FC Barcelona și Real Madrid.



