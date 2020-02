De Mihai Toma,

Program etapa a 23-a:

Sâmbătă, 29 februarie, ora 11:00

Dunărea Călăraşi – FK Csikszereda

UTA Arad – Ripensia Timişoara – DigiSport 1, LookSport,TelekomSport 1

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Pandurii Târgu Jiu

Turris Oltul Turnu Măgurele – Concordia Chiajna

Metaloglobus Bucureşti – Sportul Snagov nu se dispută

CSM Reşiţastă.

Sâmbătă, 29 februarie, ora 13:00

Petrolul Ploieşti – Farul – DigiSport 1, LookSport,TelekomSport 1

Duminică, 1 martie, ora 11:00

ASU Politehnica Timişoara – Rapid – DigiSport 1, LookSport,TelekomSport 1

Duminică, 1 martie, ora 13:30

Campionii FC Argeş – CS Mioveni – DigiSport 1, LookSport,TelekomSport 1

Duminică, 1 martie, ora 17:00

Gloria Buzău – Universitatea Cluj

