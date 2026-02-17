Românul a luat 40.000 de euro și a dispărut

O societate din orașul Izegem, care voia să construiască șapte apartamente, a apelat la serviciile lui Paul T., un antreprenor român în vârstă de 42 de ani. Firma belgiană a semnat un contract cu TPM Construct, iar în octombrie 2022, totul părea pregătit pentru începerea lucrărilor.

A fost emisă o primă factură, inclusiv pe baza unei oferte pentru cărămizi de fațadă, iar românul a lăsat impresia că totul decurge normal. „Totul arăta foarte bine și s-a dat undă verde pentru plata celor 39.000 de euro”, a declarat avocatul părții păgubite.

Faliment și bani transferați în conturile personale

Ulterir, s-a dovedit că beneficiarul fusese înșelat: „Comunicarea s-a oprit după efectuarea plății. Lucrările nu erau finalizate, materialele plătite nu au fost niciodată ridicate și nu am mai auzit nimic de el. Casa lui era scoasă la vânzare. Dispăruse în România”.

Între timp, firma administrată de Paul T. a intrat în faliment.

Potrivit parchetului, bărbatul transfera sistematic bani din conturile societății în cele personale. Așa s-a întâmplat și după plata celor 40.000 de euro.

„A transferat imediat 15.000 de euro în contul propriu și a retras o parte în numerar. Materialele promise nu au fost comandate niciodată. La scurt timp după aceea a fost declarat falimentul”, a explicat avocatul companiei din Izegem, care a rămas cu o pierdere financiară serioasă.

Românul a fost condamnat la închisoare cu executare

Instanța a decis acum ca Paul T. să plătească despăgubiri în valoare de 40.500 de euro.

Și, pe lângă pedeapsa de doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, românul a primit și o amendă de 4.000 de euro. De asemenea, i-a fost impusă o interdicție de a profesa timp de zece ani.

Tot în Belgia, o companie românească de transport riscă o amendă de 6.400 de euro și confiscări de peste 93.000 de euro pentru muncă la negru, după ce un control efectuat în Zeebrugge a arătat că patru șoferi de camion erau plătiți la nivelul salariilor din România, deși în practică lucrau din Belgia.

